PcComponentes deja a mitad de precio el Logitech G502, un ratón perfecto para gaming y productividad que permite regular su peso

Si hay un ratón que ha sido (y lo sigue siendo) popular, ese es el Logitech G502 Hero. Se trata de un ratón que hasta hace unos pocos años era un poco caro, pero que cada vez se puede encontrar de oferta con mejores precios. De hecho, ahora mismo tiene uno de los mejores que he visto hasta el momento: PcComponentes lo tiene por 29,99 euros.

Un ratón con rueda de scroll "infinito"

El Logitech G502 Hero es mi ratón personal para gaming y para trabajar, aunque lo alterno con el Logitech MX Vertical por su formato. Es bastante interesante tanto por el número de botones, que incluye unos cuantos, como por permitir que se pueda regular su peso a través de una serie de pesas que se pueden colocar o quitar desde la parte inferior del ratón. De esta forma, podemos adaptarlo como nosotros queramos.

También incluye un buen surtido de botones que se puede configurar mediante el software Logitech G Hub. Yo, por ejemplo, los tengo configurados con atajos que me permiten copiar, cortar y borrar, para así no tener que utilizar la combinación de teclas en el teclado.

También es muy útil para trabajar porque viene con una rueda de "scroll infinito". Pulsando un botón, la rueda no hace tope y permite girar a una buena velocidad durante un rato, algo que es especialmente útil en hojas de cálculo. Dicha rueda también cuenta con dos botones: uno derecho y otro izquierdo, y ambos se pueden configurar.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech G502 Hero hoy ✅ LO MEJOR Las pesas , que permiten modificar el peso del ratón.

, que permiten modificar el peso del ratón. La rueda de "scroll infinito" , que es ideal para hojas de cálculo.

, que es ideal para hojas de cálculo. Todos sus botones, que se pueden configurar a través de Logitech G Hub. ❌ LO PEOR No es inalámbrico .

. Es difícil acceder a algunos de sus botones de forma rápida y cómoda. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ratón orientado al gaming que también te permita tener una gran experiencia a la hora de trabajar. Sobre todo si buscas un ratón muy económico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un ratón inalámbrico. El Logitech G Hero cuenta con un modelo sin cable, pero es bastante más caro.

También te puede interesar

Logitech G502 X Lightspeed Ratón inalámbrico para Gaming Hoy en Amazon — 99,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Logitech MX Master 3S, ratón inalámbrico de Alto Rendimiento Hoy en Amazon — 86,43 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados gaming 2026. Cuál comprar en función del uso y 8 modelos recomendados