Hace un tiempo me recomendaron utilizar este ratón vertical para los dolores de muñeca. Ojalá haberlo comprado antes

Uno podría pensar que trabajar desde casa (o en la oficina), sentado en una silla cómoda y utilizando un buen escritorio, puede evitar que tengamos ciertos dolores. Pero lo cierto es que no es así, y yo hace unos meses empecé a notar dolores en la muñeca y en la mano por el ratón que estaba utilizando, hasta que me compré el Logitech MX Vertical a un precio similar que el que tiene actualmente MediaMarkt en su Día sin IVA (74,37 euros).

Su precio habitual es de 89,99 euros, y ya os adelanto que vale cada céntimo —al menos, bajo mi propia experiencia—. Se trata de un ratón vertical cuyo objetivo es el de tener una posición más cómoda a la hora de utilizarlo. Me lo recomendó hace un tiempo Raquel Rodríguez, directora de e-commerce editorial, y lo compré por aproximadamente 80 euros. Y por su precio actual de 74,37 euros no me lo pensaba dos veces. Lo volvería a comprar sin lugar a dudas.

Un formato vertical que ojalá hubiese probado antes

Ahora bien, ¿por qué decidí comprar este ratón? Hace unos meses cambié mi ratón Corsair Harpoon Pro RGB porque el software funcionaba bastante mal tras una serie de actualizaciones en las que el clic fantasma era constante. Lo cambié por el ratón Logitech Hero G502, un ratón que me ha gustado mucho y que es bastante popular, pero que también ha sido (y es) criticado por el peso. Algo que se ha solucionado con el nuevo ratón Logitech G G502 X.

Aunque el ratón permite ajustar su peso con una serie de pesas, lo cierto es que sin ellas todavía sigue pesando bastante. Al menos pesa más que uno tradicional. Me ha gustado mucho este ratón, pero como los dolores iban creciendo cada vez más con el paso del tiempo, al final decidí probar qué tal funcionaban los ratones verticales comprando el ratón Logitech MX Vertical.

Y la verdad, no puedo estar más contento. Echo en falta algunas cosas del Logitech G502, como la rueda o la gran cantidad de botones, pero lo cierto es que mis sensaciones con el ratón vertical han sido muy positivas. No sólo me ha quitado los dolores en tan sólo dos semanas, sino que además lo encuentro muy funcional y no he tardado casi nada en hacerme con él. No cuesta prácticamente nada acostumbrarse a su formato.

El ratón no es compatible con el software Logitech G HUB, sino que incluye el software Logi Options+ (algo que no me acaba de gustar porque tengo el teclado Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED), pero permite configurar las teclas por completo. En mi caso, como siempre utilizo la misma configuración de DPI, ese botón lo tengo seleccionado para la tecla "suprimir" del teclado, que para mi trabajo es bastante útil.

También incluye dos botones laterales como los que ya solemos ver en prácticamente todos los ratones, sean o no verticales, y las teclas principales se encuentran en una posición en la que podemos llegar con los dedos de forma cómoda. Al fin y al cabo, es el objetivo de este formato vertical.

En cuanto a la batería, el ratón desde hace aproximadamente mes y medio y tan sólo lo he recargado tres veces sin llegar al 0%. Es inalámbrico y se recarga mediante un puerto USB-C, por lo que me permite utilizar el cable del teclado, que también es inalámbrico. Además, se puede utilizar en varios dispositivos, alternando entre ellos mediante un botón. Yo no la utilizo, pero es bastante útil si se utilizan varios dispositivos a la vez para trabajar.

Ahora bien, ¿es perfecto? No. Este ratón vertical está orientado a la productividad y no al gaming, por lo que no es recomendable para jugar. Lo he probado con algunos juegos y no resulta tan cómodo en este aspecto, ya que se pierde algo de fluidez; cosa que no ocurre a la hora de trabajar.

Por otro lado, aunque el ratón es bastante cómodo, debido a la altura de mi escritorio, me es casi imprescindible utilizar una almohadilla para colocar la muñeca. Eso sí, esto no es un punto negativo del Logitech MX Vertical, ya que es algo que siempre he sentido con cualquier tipo de ratón.

