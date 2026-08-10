Ordenadores gaming desde 649 euros en plena crisis de RAM: así son las ofertas en PC premontados del aniversario de Coolmod

Aunque videoconsolas, dispositivos de Apple y un sinfín de aparatos electrónicos están subiendo incansablemente de precio desde finales del pasado año, los sobremesa premontados siguen capeando el temporal y no sólo no suben al mismo ritmo, sino que entre ellos además encontramos geniales ofertas que nos permiten renovar hardware en plena crisis sin pagar de más.

COOLPC Express I PVP en Coolmod — 649,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, tiendas especializadas como PcComponentes, Neobyte o Coolmod son ideales para renovar el PC al completo a precios competitivos, con un buen catálogo de modelos con opciones para todo tipo de usuarios, necesidades y bolsillos. Y esta última está ahora celebrando su aniversario, rebajando una selección de sobremesas gaming que parten de los 649 euros y entre la que encontramos equipos tan interesantes como estos:

CoolPC Express I por 649,95 euros, un equipo equilibrado y barato para quien busque gastar lo mínimo

por 649,95 euros, un equipo equilibrado y barato para quien busque gastar lo mínimo CoolPC Black por 749,95 euros, un PC mucho más actual con GPU de última generación

por 749,95 euros, un PC mucho más actual con GPU de última generación CoolPC Gamer III por 849,95 euros, el más equilibrado de la lista en relación calidad precio

por 849,95 euros, el más equilibrado de la lista en relación calidad precio CoolPC Gamer XIII Core por 1.499,95 euros, opción ideal para jugar a 1440p y 60 FPS o más

por 1.499,95 euros, opción ideal para jugar a 1440p y 60 FPS o más CoolPC Express III por 2.199,95 euros, perfecto para jugadores entusiastas

CoolPC Express I

Si priorizamos el ahorro por encima de un hardware de última generación, este CoolPC es una compra muy buena. Por sus 649,95 euros ofrece 16 GB de memoria RAM, un SSD de 500 GB, la NVIDIA RTX 3050 6 GB de hace algunas generaciones y el Ryzen 3 4100. Además, incluye Windows 11. Un equipo modesto para jugar a 1080p ajustando la calidad de texturas para intentar alcanzar los 60 FPS.

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CoolPC Black

Justo por 100 euros más (749,95 euros) el modelo Black da un salto de dos generaciones en la tarjeta gráfica y pasa de la NVIDIA RTX 3050 del anterior CoolPC a la RTX 5050 8 GB. Misma gama de entrada de NVIDIA pero con 2 GB de memoria VRAM más y, además, compatibilidad con las últimas versiones de DLSS que convierten a este PC en perfecto para alcanzar esos 60 FPS a 1080p. Completan su hardware un Ryzen 5 5500, 16 GB de RAM y un SSD de 500 GB. También, con Windows 11 de serie.

COOLPC Black PVP en Coolmod — 749,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CoolPC Gamer III

Probablemente, la opción más equilibrada tanto de la lista como de las ofertas en sobremesas del aniversario de Coolmod: por 849,95 euros, el Gamer III es un equipazo de gama media con la RTX 5060 8 GB como principal atractivo. A la que acompañan el Ryzen 5 5500, 16 GB de RAM y, ahora sí, 1 TB de SSD. Nuevamente, viene con sistema operativo de serie: Windows 11.

COOLPC Gamer III PVP en Coolmod — 849,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CoolPC Gamer XIII Core

Si podemos superar la barrera de los 1.000 euros, por 1.499,95 euros damos un salto de calidad importante con este Gamer XIII Core de gama media-alta, perfecto para alcanzar los 1440p a más de 60 FPS en calidad ultra. Gracias a su AMD Radeon 9070 GRE con 12 GB de VRAM, el Ryzen 7 5700X, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD. También con Windows 11. Un PC que envejecerá mucho mejor a largo plazo con estos componentes.

COOLPC Gamer XIII Core PVP en Coolmod — 1.499,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CoolPC Express III

Finalmente, una de las mejores ofertas de este aniversario de Coolmod la protagoniza un PC de gama alta como es el Express III. Ahora, rebajado a 2.199,95 euros. Es el único de la lista con memoria RAM DDR5 (32 GB en este caso) y un AMD Ryzen de la familia X3D, que brilla especialmente en el terreno gaming: el Ryzen 7 7800X3D. Además de una AMD Radeon RX 9070 XT y, ojo, 2 TB de SSD. Claro está, también cuenta con Windows 11.

COOLPC Express III PVP en Coolmod — 2.199,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Coolmod, ELLA DON en Unsplash

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