Ojalá llegue a España: Lidl estrena su primera moto trail con 10 CV y más de 600 km de autonomía por menos de 3.000 euros

En Lidl podemos encontrar productos y dispositivos de todo tipo: desde cafeteras a compresores de aire, pasando por aspiradores de mano y mucho más. Eso aquí en España, pero si echamos un vistazo a la página web de Lidl en Alemania, podemos encontrar cosas que pueden chocar (y mucho). Decimos esto especialmente por lo que acabamos de encontrar: una moto trail que está disponible por 2.999 euros. Y no, no es una broma.

Una moto trail con muy buena autonomía por algo menos de 3.000 euros

Como hemos dicho más arriba, esta moto trail, la Prike PXA Adventure, está disponible solo en Alemania. No sabemos si terminará por llegar a España, pero gracias a la página web de Lidl de dicho país podemos echar un vistazo a sus especificaciones. Y lo cierto es que, para ser una moto trail que vende un supermercado, no está nada mal.

La moto, que está pensada para ir tanto por ciudad como por caminos rurales y vías secundarias, tiene un motor monocilíndrico de 125 cc, cambio de seis velocidades, 10 CV de potencia y homologación Euro 5+. Está pensada para conductores que tienen el carnet A1 o para usuarios con el carnet B que ya tienen tres años de antigüedad.

Una de las cosas que más llaman la atención de sus especificaciones es su autonomía. Su consumo es de 2,3 litros cada 100 km, lo que, teniendo en cuenta la capacidad de su depósito de combustible, hace que la moto tenga una autonomía que supera los 600 km sin tener que pasar por una gasolinera a repostar.

Ahora bien, es cierto que tiene algunas limitaciones. La más destacable es que tiene un sistema de frenada combinada CBS y prescinde del ABS, lo que puede provocar que la rueda se bloquee y la moto patine en caso de frenar demasiado fuerte. Pese a esto, no deja de ser bastante llamativo ver cómo un supermercado tiene en su catálogo de productos una moto de casi 3.000 euros. Ojalá llegue a España.

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Imágenes | Lidl

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