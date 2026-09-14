El viernes 18 de septiembre llega a Lidl este aspirador de mano Parkside para recoger la suciedad seca y húmeda por 24,99 euros

Lidl suele añadir muchos dispositivos de la marca Parkside a su catálogo de la sección Bazar, y el próximo viernes 18 de septiembre llegará uno de los más interesantes. Se trata del aspirador de mano de la marca, y lo mejor es que, además de ser bastante completo, llegará a un precio de 24,99 euros. Si no quieres esperar, ya se puede comprar en la tienda online.

Como alternativa, aunque es un poco más cara, la Cecotec Conga Popstar Micro se encuentra en Amazon por un precio de 37,90 euros. Lo interesante es que incluye un buen surtido de accesorios, como es el caso de uno dedicado a recoger el pelo de mascotas.

Un aspirador de mano bueno, bonito y barato

El aspirador de mano de la marca Parkside destaca principalmente porque funcionar para la recogida de suciedad seca y húmeda. Incluye un juego de boquillas, de entre la que más destaca es la que se puede utilizar para el suelo. Además, también incluye un tubo de extensión para las zonas más estrechas.

Este aspirador también destaca por su peso de 909 gramos, por lo que es cómodo de utilizar. Ofrece una autonomía teórica de hasta 34 minutos, incluye un filtro que se puede lavar y además también viene con un depósito de polvo con capacidad de aproximadamente 650 ml.

⚡ EN RESUMEN: Aspirador de mano parkside ✅ LO MEJOR Sus accesorios , sobre todo el extensor que ofrece una buena comodidad a la hora de utilizarlo.

, sobre todo el extensor que ofrece una buena comodidad a la hora de utilizarlo. Su precio. ❌ LO PEOR Su autonomía es un poco justita. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aspirador de mano para utilizar en el coche o en casa de forma puntual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un aspirador de mano potente o que puedas utilizar durante mucho tiempo de forma ininterrumpida.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Parkside

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