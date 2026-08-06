Es oficial: las consolas Xbox Series X|S son (de nuevo) más caras. En el mercado de reacondicionados salen por hasta 200 euros menos

Si antes no teníamos dudas, ahora menos: 2026 no es buen año para comprar videoconsolas. Bueno, videoconsolas y casi cualquier dispositivo electrónico. En los últimos meses no han dejado de sucederse subidas y más subidas del PVP de algunos de los modelos más populares: Steam Deck, PlayStation 5, las nuevas handheld de Lenovo y Xbox Series X|S, entre otras. Y ojo, porque ahí no acaba la cosa y en apenas tres semanas será el turno de Nintendo Switch 2, que pasará a costar 499,99 euros oficialmente.

Un contexto en el que el mercado de reacondicionados adquiere una nueva dimensión. Porque en tiendas especializadas en este tipo de productos, como Back Market, o en las secciones de reacondicionados de otras, como PcComponentes o Amazon, podemos seguir comprando algunas de estas videoconsolas (y muchos dispositivos más) pagando bastante menos de lo que marcan esos nuevos PVP.

Xbox Series X Reacondicionados PVP en Back Market — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, una de las últimas compañías en subir de nuevo el PVP de sus consolas ha sido Microsoft: desde el pasado 1 de agosto, comprar Series X o Series S (en cualquiera de sus modalidades de almacenamiento, con o sin lector de discos) es más caro. Sin embargo, en Back Market encontramos varias opciones rebajadas (respecto a ese nuevo PVP) perfectas si justo pensábamos hacernos con alguna de estas consolas:

Xbox Series S 512 GB por 325 euros en estado "muy bueno" o 349 euros en estado "excelente"

por 325 euros en estado "muy bueno" o 349 euros en estado "excelente" Xbox Series X 1 TB con lector por 599 euros en estado "correcto"

La Xbox Series X original de 2020 pasa a costar 799,99 euros

Gracias a estos precios en consolas reacondicionadas podemos ahorrarnos, por ejemplo, 200 euros en el modelo original de Xbox Series X (en color negro, con 1 TB de capacidad y lector de discos) respecto a lo que cuesta ahora. Una consola que salió a la venta en 2020 por 499,99 euros y que ha ido subiendo progresivamente hasta sus 799,99 euros actuales. Un incremento de 300 euros en menos de seis años que no todos los bolsillos están dispuestos a asumir.

O ahorrarnos 174,99 euros en el caso de Xbox Series S. Cuyo incremento, si bien no tan acusado, no deja de ser igualmente llamativo. Porque en noviembre de 2020 llegó a las tiendas a 299,99 euros y ahora, en agosto de 2026, sale por 499,99 euros. 200 euros más.

El mercado de reacondicionados es ahora una buena forma de capear ese temporal de precios por las nubes. No sólo por la diferencia de precios, sino también porque en consolas como Xbox Series X hay muy poco stock en otras tiendas. Y aunque muchos compradores pueden ser reticentes a desembolsar estas cantidades por dispositivos que no estrenan, en tiendas como Back Market se ofrece garantía y 30 días de prueba. Y, en conjunto, y viendo el panorama actual, se posicionan como geniales opciones de compra.

Más Xbox Series X (en pack con juegos) disponibles en Back Market

Xbox Series X 1 TB con lector más 'F1 2023' por 599 euros, en estado "muy bueno"

más 'F1 2023' por 599 euros, en estado "muy bueno" Xbox Series X 1 TB con lector más 'Forza Horizon 5' por 699 euros, en estado "excelente". O bien a 669 euros en estado "muy bueno"

más 'Forza Horizon 5' por 699 euros, en estado "excelente". O bien a 669 euros en estado "muy bueno" Xbox Series X 1 TB con lector más 'Assassin's Creed Valhalla' por 629 euros, en estado "muy bueno"

⚡ EN RESUMEN: ofertas en Xbox Series X|S reacondicionadas ✅ LO MEJOR Su precio , que mejora por bastante lo que cuestan oficialmente desde hace unos días

, que mejora por bastante lo que cuestan oficialmente desde hace unos días Dos consolas con un catálogo enorme y Game Pass como guinda ❌ LO PEOR No son nuevas a estrenar y es algo que no encaja igual a todo el mundo

y es algo que no encaja igual a todo el mundo Incluso reacondicionadas salen más caras que lo que costaban nuevas de salida, en 2020 💡 CÓMPRALAS SI... quieres una Xbox Series ahora y buscas el mejor precio posible ⛔ NO LAS COMPRES SI... te gusta estrenar tus compras o no vas a sacarles el máximo partido

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