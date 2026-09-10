Ofertas de MediaMarkt en Garmin: todos estos relojes deportivos han bajado de precio con un cupón de descuento

MediaMarkt suele tener muchas campañas de ofertas activas, algunas con descuentos directos y otras con cupones. Ahora mismo podemos encontrar bastantes relojes deportivos de la marca Garmin con precios más ajustados a través del cupón GARMIN15JULIOMM (hay que aplicarlo antes de tramitar la compra), por lo que en este artículo vamos a hacer un repaso de las mejores ofertas que están disponibles ahora mismo en la tienda.

Garmin Vívoactive 5 por 177,65 euros, un reloj discreto con autonomía de hasta 11 días.

por 177,65 euros, un reloj discreto con autonomía de hasta 11 días. Garmin Forerunner 55 por 143,65 euros, con función de asistencia y mucha batería.

por 143,65 euros, con función de asistencia y mucha batería. Garmin Venu 4 por 424,15 euros, con cuerpo de acero inoxidable y linterna integrada.

por 424,15 euros, con cuerpo de acero inoxidable y linterna integrada. Garmin Forerunner 265 por 302,60 euros, con pantalla de 1,3 pulgadas y un bonito diseño en color turquesa.

por 302,60 euros, con pantalla de 1,3 pulgadas y un bonito diseño en color turquesa. Garmin Instinct 3 por 211,65 euros, con hasta 18 días de autonomía y caja de 45 mm.

Garmin Vívoactive 5

Si buscamos un Garmin que no tenga un precio demasiado elevado, el Garmin Vívoactive 5 ahora mismo se encuentra en MediaMarkt por un precio de 177,65 euros aplicando el cupón. Es de los modelos más discretos de este listado, su batería tiene una autonomía de hasta 11 días, incorpora GPS y viene con teclado en el reloj, además de 30 aplicaciones deportivas preinstaladas.

Garmin Forerunner 55

Incluso MediaMarkt tiene algún que otro modelo más barato, como es el caso del Garmin Forerunner 55 que se queda por 143,65 euros. Se trata de un reloj más robusto, la pantalla es ligeramente más pequeña que la del modelo anterior (1,04 pulgadas), cuenta con un buen surtido de modos deportivos y viene con detección de incidentes y función de asistencia.

Garmin Venu 4

En cambio, si tenemos un presupuesto más grande y buscamos un reloj más completo, el Garmin Venu 4 está de oferta por 424,15 euros. Este modelo cuenta con cuerpo de acero inoxidable y su pantalla tiene una diagonal de 1,2 pulgadas, su tamaño es de 41 mm, incorpora linterna LED, viene con más de 80 apps deportivas y tiene una función de sugerencias diarias de entrenamiento.

Garmin Forerunner 265

También hay algunos modelos con diseños y colores bastante vistosos, como es el caso del Garmin Forerunner 265 en turquesa y negro. Su precio es de 302,60 euros y viene con una pantalla de 1,3 pulgadas, permite descargar mapas, cuenta con un gran surtido de modos deportivos como carrera, ciclismo o natación y su autonomía es de hasta 13 días.

Garmin Instinct 3

Por último, MediaMarkt también tiene de oferta el Garmin Instinct 3 y en este caso se queda con un precio de 211,65 euros aplicando el cupón. Se trata de un modelo robusto de 45 mm con pantalla de 1,18 pulgadas, aunque uno de sus puntos más destacables es que la autonomía es de hasta 18 días. El cristal es resistente a arañazos, también incorpora linterna LED y viene con diferentes perfiles de actividad preinstalados.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Garmin

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