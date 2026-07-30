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En oferta el gadget económico para sobrellevar el calor del verano: un ventilador de sobremesa con pantalla

Un dispositivo ideal para no utilizar tanto el aire acondicionado

Ventilador Dam Electronics
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Alberto García

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Estamos atravesando una época en la que hace mucho calor, por lo que toda idea que nos permita sobrellevar estos meses de verano se agradece. Los ventiladores de sobremesa, aunque tienen sus limitaciones, son buenos compañeros para los que trabajamos o pasamos mucho tiempo en casa, y si buscamos algo barato el Dam Electronics ahora mismo está de oferta en PcComponentes por 19,99 euros en lugar de 59,99 euros.

Ventilador Dam Electronics

Ventilador Dam Electronics

PVP en PcComponentes — 19,99
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Un ventilador con pantalla y cinco velocidades

Ventilador Dam Electronics Pccomponentes

Llevo aproximadamente tres años utilizando un ventilador de sobremesa durante el verano. No hace milagros y no es tan efectivo como un aire acondicionado, pero me permite trabajar sin "asarme" de calor. Son, además, más efectivos si se utiliza alternándolo con un aire acondicionado, aunque por sí solo hace bastante.

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El Dam Electronics destaca principalmente porque cuenta con cinco velocidades, lo que permite configurar bastante la potencia. También cuenta con un soporte que permite inclinar el ventilador, algo casi imprescindible si queremos que el aire de hacia una zona concreta.

También tiene un formato bastante compacto para que podamos utilizarlo en cualquier lugar de la casa e incorpora una pantalla LCD que muestra información relativa a su autonomía. Además, como curiosidad, viene con un adhesivo que permite pegar el ventilador a una pared.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Dam Electronics hoy

 LO MEJOR

  • Tiene cinco velocidades.
  • Su soporte permite regular la inclinación.

❌ LO PEOR

  • La autonomía de estos dispositivos suele ser bastante justita.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres utilizarlo en momentos puntuales o frecuentes si no queremos utilizar tanto el aire acondicionado.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres refrigerar la habitación. Para ello, es necesario contar con un aire acondicionado, de split o portátil.

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