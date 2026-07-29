En oferta el disco duro con 10 TB de Western Digital para guardar todas las fotos, vídeos y archivos en Windows o Mac

Muchos ordenadores cuentan con una configuración de almacenamiento tan baja que a veces es casi necesario comprar un disco duro o una unidad SSD para no quedarnos cortos a corto plazo, sobre todo si pretendemos guardar muchos archivos en local. Por ello, viene bien tener a mano un buen disco duro de sobremesa con mucha capacidad, y si podemos tenerlo en casa más barato, mucho mejor. Un buen modelo es el Western Digital Elements Desktop, que ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 269 euros (antes 325 euros).
Western Digital WD Elements Desktop (10 TB)
Un disco duro con mucha capacidad de almacenamiento
El Western Digital Elements Desktop que podemos encontrar de oferta en MediaMarkt es un disco duro de sobremesa, no portátil; esto significa que está orientado a tenerlo en un punto fijo de la casa, aunque no es tan pesado o tan grande como para no poder utilizarlo en otras habitaciones.
Lo interesante de este modelo es que viene con una capacidad de 10 TB, una cifra de almacenamiento lo suficientemente alta como para poder guardar muchísimas fotos, vídeos y archivos en local y sin depender de la nube. Lo podemos tener también como respaldo de los archivos más importantes.
De hecho, otro de los puntos positivos es que es capaz de realizar copias de seguridad para tener respaldo de la información más importante que tengamos en el ordenador. Además, es compatible con Windows y con Mac, aunque para este último es posible que antes se tenga que formatear el disco duro de Western Digital.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del Western Digital Elements Desktop hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Quieres guardar muchísima información en local o si simplemente quieres realizar copias de seguridad periódicas.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres contratar un servicio en la nube y no depender tanto del almacenamiento interno.
También te puede interesar
WD_Black SN7100 2TB NVMe SSD, M.2 2280, Velocidades hasta 7250 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_Black Dashboard, hasta 1,200TBW, para Ordenadores y Consolas portátiles,
SANDISK Extreme SSD Externo Portátil 1TB (Disco duro externo SSD con velodidad de lectura de hasta 1050 MB/s, 1000 MB/s de escritura, Clasificación IP65 de resistencia al agua y al polvo) Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Casey Horner en Unsplash, Western Digital
En Xataka | Mejores SSD de 1 TB o más para no tener problemas de almacenamiento
En Xataka | Los mejores SSD de 2 TB o más para evitar problemas de almacenamiento
Ver 0 comentarios