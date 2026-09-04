No es reciente, pero esta es mi alternativa favorita a cualquiera de los Fire TV Stick de Amazon

Los Fire TV Stick me parecen dispositivos muy útiles. Permiten utilizar teles antiguas que no son inteligentes (si tienen un puerto HDMI) o contar con un mejor rendimiento que el que ofrece el televisor. Pero hay alternativas que, en según qué cosas, me parecen incluso más interesantes. En lo personal, la mejor es la del Xiaomi TV Box S (3rd Gen).

Un dispositivo muy completo para ver contenido en streaming

El Xiaomi TV Box S (3rd Gen) me gusta especialmente porque cuenta con el sistema operativo Google TV, lo que permite que podamos descargar o instalar un enorme surtido de aplicaciones. También ofrece un buen rendimiento en todo momento, sobre todo si lo comparamos con su anterior generación.

Por supuesto, este modelo además ofrece una resolución 4K, ofreciendo de esta forma una muy buena calidad de imagen. Y siguiendo precisamente con esto último, el dispositivo de Xiaomi es compatible con los formatos Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos, permitiendo que podamos tener una experiencia más redonda.

Al principio me llamaba mucho más la atención el Fire TV Stick 4K Plus, que es el que tengo. Pero no se lleva bien con mi televisor Xiaomi porque no se integra bien en mi modelo (y Amazon no supo darme una solución al respecto). No descarto dar el salto al dispositivo de Xiaomi en el futuro. Pierdo Alexa, pero gano un dispositivo que se integra mucho mejor con mi televisor.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su rendimiento , que mejora al que ofrecía la anterior generación.

, que mejora al que ofrecía la anterior generación. Su resolución 4K para ver contenido en alta calidad.

para ver contenido en alta calidad. La compatibilidad con los formatos Dolby Vision y Dolby Atmos. ❌ LO PEOR No tiene conector Ethernet. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita ver contenido en streaming en prácticamente cualquier tele (mientras cuente con un puerto HDMI). ⛔ NO LO COMPRES SI... Si no te gusta Google Assistant y prefieres Alexa, algo a tener en cuenta si, como me pasa a mí, tienes un Echo Dot y quieres aprovecharlo para utilizar funciones mediante comandos de voz.

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