No necesitas un iPhone para llevar localizadores: este pack de cuatro Tile Mate sirve para cualquier móvil y arrasa en Amazon

Perder las llaves justo antes de salir de casa o quedarse mirando la cinta de equipajes del aeropuerto con el corazón en un puño son situaciones que hoy en día tienen fácil solución. Aunque los AirTag de Apple suelen llevarse gran parte del protagonismo, la realidad es que no hace falta tener un iPhone para disfrutar de esta tranquilidad.

Ahora, en el Black Friday anticipado de Amazon, el pack de cuatro localizadores Tile Mate (de Life360) se ha convertido en una de las opciones más completas y vendidas precisamente porque funciona a la perfección tanto con Android como iOS. Ha pasado de costar 94,99 euros a 41,99 euros en estos momentos.

Life360 Tile - Localizador Bluetooth, localizador de Llaves y localizador de Objetos para Llaves, Bolsos y Mucho más, pack de 4 Hoy en Amazon — 41,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Compatibilidad total y uso diario sin complicaciones

A nivel técnico, esta generación del Tile Mate ofrece un alcance Bluetooth de hasta 105 metros en espacios abiertos, más que suficiente para localizar objetos dentro de casa o en la oficina haciendo sonar su potente timbre desde el teléfono.

Si el objeto está fuera del rango de tu móvil, la red global de usuarios de Tile y Life360 actualiza su última ubicación en el mapa de forma anónima y segura. Además, cuenta con detalles muy prácticos para el día a día.

Una de sus funciones estrella es la búsqueda inversa. Si tienes el localizador en la mano pero no encuentras tu móvil, basta con pulsar dos veces el botón del Tile para que el smartphone empiece a sonar, incluso si está en modo silencio.

Estos localizadores cuentan con certificación IP68, por lo que soportan sin problemas la lluvia, salpicaduras o caídas accidentales en charcos. Además, es compatible con Google Assistant, Alexa y Siri, para que puedas pedirle, a estos asistentes de voz, que hagan sonar tus llaves sin tocar el teléfono.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pack de cuatro localizadores tile mate life360 hoy ✅ LO MEJOR Compatibilidad universal: funcionan exactamente igual en Android y en iOS, siendo la mejor opción para hogares donde conviven móviles de distintas marcas.

funcionan exactamente igual en Android y en iOS, siendo la mejor opción para hogares donde conviven móviles de distintas marcas. Listos para colgar sin gastar más: su orificio integrado permite engancharlos directamente al llavero o a una mochila sin comprar fundas adicionales (algo obligatorio en los AirTag). ❌ LO PEOR Batería integrada no reemplazable... Su pila dura hasta tres años, pero una vez agotada no se puede cambiar (a diferencia del Tile Pro o los AirTag).

Su pila dura hasta tres años, pero una vez agotada no se puede cambiar (a diferencia del Tile Pro o los AirTag). Red de rastreo menor que la de Apple o Google... Fuera de casa dependen de otros usuarios con la app de Tile o Life360 instalada, por lo que en zonas poco transitadas actualizan la posición con menos frecuencia que un AirTag. 💡 CÓMPRALO SI... Usas móvil Android (o en tu familia tenéis tanto Android como iPhone), quieres cubrir llaves, carteras y maletas sin comprar accesorios extra, y buscas una solución sencilla y fiable para encontrar cosas perdidas por casa, la oficina o en viajes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone y quieres la máxima precisión centímetrica (banda ultraancha) o la red de rastreo más masiva del planeta para zonas remotas (en este caso, el pack de cuatro AirTag sigue siendo superior), o si prefieres un localizador al que puedas cambiarle tú mismo la pila de botón cada año.

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Imagen | Webedia y Tile

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