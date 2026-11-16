No necesitas un iPhone para llevar localizadores: este pack de cuatro Tile Mate sirve para cualquier móvil y arrasa en Amazon

Perder las llaves justo antes de salir de casa o quedarse mirando la cinta de equipajes del aeropuerto con el corazón en un puño son situaciones que hoy en día tienen fácil solución. Aunque los AirTag de Apple suelen llevarse gran parte del protagonismo, la realidad es que no hace falta tener un iPhone para disfrutar de esta tranquilidad.
Ahora, en el Black Friday anticipado de Amazon, el pack de cuatro localizadores Tile Mate (de Life360) se ha convertido en una de las opciones más completas y vendidas precisamente porque funciona a la perfección tanto con Android como iOS. Ha pasado de costar 94,99 euros a 41,99 euros en estos momentos.
Life360 Tile - Localizador Bluetooth, localizador de Llaves y localizador de Objetos para Llaves, Bolsos y Mucho más, pack de 4
Compatibilidad total y uso diario sin complicaciones
A nivel técnico, esta generación del Tile Mate ofrece un alcance Bluetooth de hasta 105 metros en espacios abiertos, más que suficiente para localizar objetos dentro de casa o en la oficina haciendo sonar su potente timbre desde el teléfono.
Si el objeto está fuera del rango de tu móvil, la red global de usuarios de Tile y Life360 actualiza su última ubicación en el mapa de forma anónima y segura. Además, cuenta con detalles muy prácticos para el día a día.
Una de sus funciones estrella es la búsqueda inversa. Si tienes el localizador en la mano pero no encuentras tu móvil, basta con pulsar dos veces el botón del Tile para que el smartphone empiece a sonar, incluso si está en modo silencio.
Estos localizadores cuentan con certificación IP68, por lo que soportan sin problemas la lluvia, salpicaduras o caídas accidentales en charcos. Además, es compatible con Google Assistant, Alexa y Siri, para que puedas pedirle, a estos asistentes de voz, que hagan sonar tus llaves sin tocar el teléfono.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para pack de cuatro localizadores tile mate life360 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Usas móvil Android (o en tu familia tenéis tanto Android como iPhone), quieres cubrir llaves, carteras y maletas sin comprar accesorios extra, y buscas una solución sencilla y fiable para encontrar cosas perdidas por casa, la oficina o en viajes.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone y quieres la máxima precisión centímetrica (banda ultraancha) o la red de rastreo más masiva del planeta para zonas remotas (en este caso, el pack de cuatro AirTag sigue siendo superior), o si prefieres un localizador al que puedas cambiarle tú mismo la pila de botón cada año.
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Imagen | Webedia y Tile
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