Muy resistente y con una batería difícil de acabar: este Garmin con cargador solar se adelanta al Black Friday con su mejor oferta hasta ahora

Aunque los relojes deportivos con GPS son ideales para practicar cualquier actividad en el exterior, no todos son iguales. Los hay resistentes y con mucha autonomía, pensados para actividades más intensas o largas expediciones. Si es justo lo que estás buscando, entonces puede que te encaje muy bien el Garmin Instinct 3 Solar. Y más ahora, que está rebajado hasta los 278,99 euros en su versión de 50 mm.

Garmin Instinct 3 Solar 50 mm, Reloj Inteligente con GPS, Naranja | Carga solar, GPS, monitorización de salud, linterna LED y hasta 40 días de batería Hoy en Amazon — 278,99 € PcComponentes — 361,96 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un reloj muy resistente con carga solar y GPS

La versión de 45 milímetros de este reloj también está rebajada, pero es la de 50 la que está a precio mínimo histórico. El Garmin Instinct 3 Solar es un reloj pensado para ser muy resistente frente a golpes y arañazos, lo que lo hace perfecto para practicar todo tipo de deportes al aire libre. El mismo, por cierto, es compatible tanto con Android como con iOS.

Una de las cosas que más destacan de este dispositivo es su autonomía. Garmin promete que puede llegar hasta los 40 días de batería en su modo smartwatch, pero además cuenta con un sistema de carga solar. También cuenta con una linterna LED con varios niveles de intensidad y un modo de luz roja más visible.

Este dispositivo tiene GPS y sensores para medir todo tipo de parámetros, como la frecuencia cardíaca. Es muy interesante también para medir nuestros entrenamientos, puesto que ofrece métricas muy detalladas a la hora de correr, escalar o incluso para deportes acuáticos. De hecho, es sumergible hasta los 100 metros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del garmin instinct 3 solar ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: No habíamos visto tan barata esta versión del reloj de Garmin hasta ahora.

No habíamos visto tan barata esta versión del reloj de Garmin hasta ahora. Autonomía brutal: Ofrece hasta 40 días de autonomía y tiene cargador solar.

Ofrece hasta 40 días de autonomía y tiene cargador solar. Con GPS y linterna integrada: Es un dispositivo ideal para aventuras o deportes al aire libre. ❌ LO PEOR Es grande y con aspecto rugerizado: No es un reloj discreto y te puede quedar enorme si tienes pequeña la muñeca.

No es un reloj discreto y te puede quedar enorme si tienes pequeña la muñeca. Pantalla monocroma: Su pantalla no es a color. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj deportivo con GPS que destaque por ser resistente y por tener autonomía casi infinita. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un dispositivo más discreto o con pantalla a color.

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Imágenes | Garmin

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