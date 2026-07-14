De más de mil euros a sólo 189,99 euros: así es el chollo con el que MediaMarkt liquida la tarjeta oficial para Xbox en su outlet

El mercado de las videoconsolas, entre tantos otros, se está viendo especialmente afectado por la crisis de la RAM que lleva acompañándonos desde finales del pasado año. Lo que ha hecho que suban de precio tanto las propias consolas como algunos de sus accesorios. Estos últimos, más aún si además están relacionados con almacenamiento SSD.

En este sentido, el caso de la tarjeta SSD oficial de expansión para Xbox Series X|S es especialmente llamativo: su PVP recomendado en la tienda oficial de Seagate es de 607,99 euros para el modelo de 1 TB (superando por mucho lo que costaba cuando se lanzó, hace varios años) pero lo habitual es encontrarla por mucho más, alcanzando más de 1.000 euros en tiendas como PcComponentes. Por eso, sorprende tanto que esté rebajada a sólo 189,99 euros en el outlet de MediaMarkt. En estado nuevo a estrenar, además.

El mejor momento para comprar este SSD Seagate es ahora

MediaMarkt no sólo vende en sus tiendas físicas y su web, sino que también tiene un outlet a través de eBay donde van a parar muchos de los dispositivos expuestos en sus vitrinas, los equipos provenientes de devoluciones... e incluso muchas unidades de artículos completamente nuevos y a estrenar. Con un denominador común: buenísimos precios que incluso mejoran las ofertas de la propia MediaMarkt.

En este contexto, la oferta protagonizada por la tarjeta Seagate oficial de expansión para consolas Xbox Series X|S, en su versión de 1 TB de capacidad, es de lo mejor que encontramos a día de hoy en el terreno del almacenamiento en general y gaming en particular.

Con una diferencia abismal respecto a lo que cuesta en Amazon (349,90 euros), MediaMarkt (563 euros), Coolmod (699,95 euros), Neobyte (711,90 euros), Carrefour (720,72 euros), Fnac (702,54 euros) o el llamativo caso de PcComponentes (1.026 euros).

A esos 189,99 euros del outlet de MediaMarkt se antoja una compra buenísima si tenemos una Xbox Series X o Series S y queremos darle un extra de capacidad sin perder rendimiento ni instalaciones complejas. Porque esta Seagate se instala de forma externa, simplemente conectándola al puerto habilitado en la parte trasera de estas consolas. Haciendo las veces de almacenamiento interno en cuanto a rendimiento, tiempos de carga y tecnologías como Quick Resume.

⚡ EN RESUMEN: oferta seagate ssd 1 tb para xbox series ✅ LO MEJOR Su precio, sin duda , al costar muchísimo menos de lo que cuesta en otras tiendas

, al costar muchísimo menos de lo que cuesta en otras tiendas La tarjeta es nueva, a estrenar, un añadido extra tratándose del outlet de MediaMarkt ❌ LO PEOR Tiene un coste de envío de 1,99 euros, aunque se antoja mínimo en comparación con el ahorro que supone esta oferta 💡 CÓMPRALA SI... tienes una Xbox Series X|S y su capacidad de serie se te queda corta ⛔ NO LA COMPRES SI... te basta y sobra con el almacenamiento original de estas consolas

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Imágenes | Microsoft, Billy Freeman en Unsplash, Seagate

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