El miércoles 17 de junio llega a Aldi esta cámara de vigilancia por menos de 15 euros: ideal para tu hogar este verano

Llega el verano y se multiplican los planes para salir de la rutina, las escapadas de fin de semana y las tan esperadas vacaciones. Sin embargo, dejar la casa vacía durante días siempre genera cierta preocupación. Si quieres mantener tu hogar bajo control sin gastar una fortuna en complejos sistemas de seguridad o cuotas mensuales, en el folleto de Aldi para esta semana hemos encontrado un lanzamiento que te va a interesar.

Se trata de esta cámara de seguridad inteligente para interiores (bajo su marca Ambiano), que llegará a los supermercados de Aldi el próximo miércoles 17 de junio por solo 14,99 euros. Aunque si no tienes un Aldi cerca o cuando llegues, este dispositivo ya no está disponible, en Amazon puedes comprar ahora rebajada esta cámara Mercusys MC210 por solo 16,13 euros, convirtiéndose así en una buena alternativa.

Una cámara de seguridad buena, bonita y barata

A pesar de su bajísimo coste, esta cámara de vigilancia de Aldi no escatima en las funciones que le pedirías a cualquier sistema de vigilancia doméstico moderno. Por ejemplo, ofrece una resolución nítida para vigilar estancias completas y cuenta con sensores infrarrojos para seguir grabando con total claridad cuando no hay luz.

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También incorpora un sistema de detección de movimiento, gracias al cual la cámara envía una notificación inmediata a tu móvil si detecta cualquier actividad sospechosa en la estancia en la que esté colocada.

Asimismo, incorpora un micrófono y un altavoz integrados. Esto no solo te permite escuchar lo que ocurre en casa, sino también hablar a través de ella, algo ideal si quieres chillarle a tu mascota por haberse subido al sofá o comunicarte con tus hijos a través de ella.

Por último, se puede destacar que esta cámara de vigilancia barata de Aldi ofrece almacenamiento sin cuotas. Con ella podrás olvidarte de las suscripciones mensuales en la nube ya que el dispositivo cuenta con una ranura para tarjetas microSD donde se guardan las grabaciones de forma local y segura.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cámara de vigilancia de aldi ✅ LO MEJOR Precio imbatible: por menos de 15 euros, es prácticamente imposible encontrar un dispositivo de seguridad que ofrezca vídeo en directo y alertas al móvil.

por menos de 15 euros, es prácticamente imposible encontrar un dispositivo de seguridad que ofrezca vídeo en directo y alertas al móvil. Instalación para novatos: se configura en pocos minutos a través del Wi-Fi de casa, sin necesidad de cables de red ni conocimientos técnicos. ❌ LO PEOR Exclusiva para interiores... No cuenta con certificación de resistencia al agua o al polvo (IP), por lo que no puedes colocarla en el jardín, balcón o fachada exterior.

No cuenta con certificación de resistencia al agua o al polvo (IP), por lo que no puedes colocarla en el jardín, balcón o fachada exterior. Dependencia del enchufe... No funciona con batería; necesita estar conectada a la corriente constantemente, lo que limita los lugares donde puedes colocarla. 💡 CÓMPRALO SI... Solo quieres echar un vistazo a tu piso de vez en cuando mientras estás en la playa sin meterte en contratos de alarmas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad es vigilar el coche en el patio, el porche o una zona expuesta a la intemperie, este modelo no aguantará las primeras lluvias.

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Imágenes | Aldi

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