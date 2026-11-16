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Mi padre quiere una barra de sonido buena, bonita y barata. Esta es la que le quiero recomendar

Es de TCL, incluye subwoofer inalámbrico y ahora está de oferta antes del Black Friday

Tcl A65k
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2998 publicaciones de Alberto García

Mi padre lleva mucho tiempo queriendo una barra de sonido y, pese a que en determinados momentos ha estado a punto de dar el salto a este tipo de dispositivo, finalmente lo ha ido aplazando. Aprovechando que estamos muy cerca del Black Friday, me ha vuelto a pedir que le busque una barra de sonido y, de momento, la que le voy a recomendar es la TCL A65K porque en Amazon ha bajado de precio hasta los 175 euros.

TCL A65K

TCL A65K

Hoy en Amazon — 175,00 El Corte Inglés — 199,00 MediaMarkt — 249,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tiene un buen diseño y es compatible con Dolby Atmos

Tcl A65k Amazon

La TCL A65K es una barra de sonido económica para todo lo que ofrece. En primer lugar, hablamos de un modelo que incluye su propio subwoofer inalámbrico, ofreciendo de esta forma un sonido más envolvente. Además, como punto a su favor, el diseño es bastante elegante.

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También cabe añadir que la barra de sonido incorpora altavoces firmados por Bang & Olufsen ofreciendo una calidad de audio especialmente buena. Sumado a que es compatible con Dolby Atmos a 3.1.2, consigue una experiencia de audio muy inmersiva, por lo que es ideal para disfrutar de cine, series e incluso videojuegos.

Por otro lado, la barra de sonido viene con ocho modos de ecualización para diversos tipos de contenido, se conecta al televisor a través de HDMI y además permite conectarse al móvil mediante Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la TCL A65K hoy

 LO MEJOR

  • Los altavoces están firmados por Bang & Olufsen.
  • Es compatible con Dolby Atmos.
  • Su precio es muy ajustado.

❌ LO PEOR

  • Se necesita bastante espacio para colocar tanto la barra de sonido como el subwoofer inalámbrico.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes espacio suficiente en el salón y buscas una barra de sonido con audio envolvente y de buena calidad.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en el salón, ya que el subwoofer inalámbrico ocupa bastante espacio.

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Imágenes | TCL

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