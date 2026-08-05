Lo mejor de este móvil es su precio, pero ojo a sus características: 6.500 mAh, 512 GB y procesador Snapdragon

¿Qué móvil me compro? Esta es una pregunta que podemos hacernos en algún momento, sobre todo ahora que muchos dispositivos están subiendo de precio. Lo bueno es que hay tantos modelos que podemos elegir bastantes opciones con precios muy atractivos. El Oppo Reno15 FS es un smartphone con una buena relación calidad-precio, sobre todo ahora que está de oferta en MediaMarkt por 379 euros.

Un móvil bueno, bonito y barato

El Oppo Reno15 FS es un móvil que en primer lugar destaca por ser medianamente compacto, ya que incorpora una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas. Además, cabe mencionar que en este caso viene con una configuración de 512 GB de almacenamiento. También admite tarjetas microSD.

Su sistema operativo es ColorOS, que ofrece un buen rendimiento general en los smartphones de la marca. A nivel interno incorpora el procesador Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm junto con 8 GB de memoria RAM y además dispone de conectividad 5G.

Por otro lado, uno de los puntos positivos de este móvil de Oppo es que incorpora una batería de 6.500 mAh que soporta una carga rápida de 80W. Además, te lo puedes llevar a cualquier lado porque es resistente tanto al agua como al polvo gracias a la certificación IP68.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Oppo Reno15 FS hoy ✅ LO MEJOR Su configuración de almacenamiento , que además admite tarjetas microSD.

, que además admite tarjetas microSD. Su batería de 6.500 mAh. ❌ LO PEOR Tiene únicamente 8 GB de memoria RAM. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil por debajo de 400 euros que tenga buen almacenamiento y buena batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres priorizar el apartado fotográfico, ya que no es donde más destaca este móvil.

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Imágenes | Artem Militonian en Unsplash, Oppo

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