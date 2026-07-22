MediaMarkt tiene de oferta la alternativa barata a Kindle y Kobo: es un eReader pequeño que incluye funda

Aunque las marcas más populares son Kindle y Kobo, hay muchos otros fabricantes que cuentan con eReaders muy atractivos. MediaMarkt, por ejemplo, tiene solo hoy de oferta el Peaq Basic, un modelo básico para devorar libros digitales que se puede comprar por solo 69 euros (antes 89,99 euros).

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Un lector barato con funda incluida

El Peaq Basic es un eReader o lector de libros electrónicos que, como su nombre indica, es básico, pero también suficiente para leer sobre todo de forma esporádica. Incorpora una pantalla de seis pulgadas y no tiene marcos excesivamente grandes, un punto interesante por la portabilidad, que permite llevar el eReader a cualquier lado de forma cómoda.

Cuenta con 4 GB de almacenamiento interno que da para guardar muchísimos libros digitales. No obstante, si se nos quedan cortos podemos ampliarlo hasta los 32 GB mediante una tarjeta microSD, una cifra especialmente alta para poder guardar todo tipo de libros.

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El lector es compatible con formatos como ePub, PDF, DOC o TXT, admite imágenes en JPEG; GIF y PNG y se recarga mediante su puerto USB-C, tardando (según la marca) aproximadamente entre 3 y 3,5 horas para tener una carga completa. Además, cabe añadir que este modelo incluye su propia funda, algo que lamentablemente no solemos ver en otros lectores en los que sus fundas oficiales son bastante caras.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Peaq Basic hoy ✅ LO MEJOR Viene con funda , algo que no es habitual en este tipo de dispositivos.

, algo que no es habitual en este tipo de dispositivos. Admite tarjetas microSD de hasta 32 GB. ❌ LO PEOR Su tamaño no es el más idóneo para formatos de imagen. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas el primer eReader para leer libros digitales de forma esporádica, sobre todo si quieres un modelo compacto que puedas llevarte a donde quieras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Además de novelas quieres leer cómics o manga, o al menos si quieres tener una buena experiencia viendo las ilustraciones que incluyen algunos libros.

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Imágenes | Peaq

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