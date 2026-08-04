MediaMarkt liquida el ventilador más versátil del verano: es de Shark, viene con nebulizador y está a mitad de precio

Combatir el calor sin arruinar la factura de la luz requiere buscar alternativas inteligentes al aire acondicionado. Y si hay un dispositivo que ha revolucionado la climatización portátil este verano, es el Shark FlexBreeze Pro Mist. MediaMarkt acaba de desplomar su precio a más de la mitad (53% de descuento), dejando este ventilador 3 en 1 por solo 126 euros, en vez de los 270 euros que costaba antes.

El ventilador que refresca tanto dentro como fuera de casa

A diferencia de los ventiladores tradicionales, el Shark FlexBreez incorpora un motor de 36 W ultraeficiente y capaz de proyectar un caudal de aire que se siente hasta a 20 metros de distancia. Cuenta con cinco velocidades y modos inteligentes como SmartBreeze, que simula la brisa natural modulando el aire de forma automática.

Su gran baza es el diseño modular Lift-Away. Con solo pulsar un botón, puedes desacoplar la barra principal y convertir este imponente ventilador de pie en uno de sobremesa compacto. Esto facilita llevarlo de la terraza al salón o colocarlo sobre una mesa de centro sin ocupar espacio extra.

Para los días de calor extremo, incluye el accesorio Pro Mist: una boquilla que se conecta directamente a un depósito de agua para expulsar una brisa fina micronizada. Esto hace que sea capaz de rebajar la temperatura ambiente varios grados en exteriores sin encharcar la zona.

Pensado para aguantar tanto en el salón como al aire libre, es un dispositivo de climatización resistente a la lluvia ligera y a los rayos de sol. Además, su funcionamiento en las velocidades más bajas es prácticamente inaudible, por lo que es perfecto para dejarlo encendido durante las noches calurosas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ventilador shark flexbreeze pro mist hoy ✅ LO MEJOR Versatilidad real 2 en 1: pasar de ventilador de pie a sobremesa con solo pulsar un botón facilita enormemente cambiarlo de estancia según el momento del día.

pasar de ventilador de pie a sobremesa con solo pulsar un botón facilita enormemente cambiarlo de estancia según el momento del día. Gran alcance con mínimo consumo: sus 36 W de potencia rinden hasta los 20 metros de flujo de aire sin disparar la factura eléctrica, incluso dejándolo encendido muchas horas. ❌ LO PEOR Cabezal algo pesado... Al tener una construcción robusta y de calidad para exteriores, mover el cabezal en modo sobremesa es algo más pesado que en un ventilador de plástico convencional. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes terraza, balcón amplio o jardín, ya que es el uso donde más brilla gracias al sistema de nebulización y su resistencia a la intemperie. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo lo vas a usar en interiores en habitaciones reducidas, ya que no le sacarás partido a la función estrella del nebulizador ni a sus 20 metros de alcance.

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Imágenes | Shark

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