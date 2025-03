MediaMarkt está liquidando estas Switch OLED reacondicionadas y, por lo que cuestan, no tardarán en agotarse

Aunque ya sabemos que la esperadísima sucesora de Nintendo Switch está al caer, aunque de momento no conocemos la fecha exacta, las actuales videoconsolas del catálogo de Nintendo siguen siendo excelentes opciones de compra. Sobre todo, el modelo OLED si vamos buscando lo mejor de lo mejor. Y ahora podemos hacernos con ella por sólo 237,32 euros.

Una consola ideal para el juego en modo portátil gracias a su magnífico panel OLED

De todo el catálogo de videoconsolas Switch, el modelo OLED es el más completo y caro de todos, con un PVP de unos 350 euros. Sin embargo, ahora en MediaMarkt la encontramos rebajada a algo menos de 300 euros. Descuento al que hay que sumar un 20% adicional que la deja por menos de 240 euros al añadirla al carrito.

Se trata de Nintendo Switch OLED reacondicionadas en estado seminuevo y muy bueno, con envío rápido y gratuito. Además de la buena garantía de MediaMarkt, en caso de que surgiese algún inconveniente por su condición reacondicionada. Algo que, en cualquier caso, no debería ocurrir.

Si queremos llevarnos una Nintendo Switch OLED por prácticamente el mismo precio que una Switch original, gracias a la campaña de reacondicionados de MediaMarkt, no deberíamos pensárnoslo demasiado ya que quedan pocas unidades disponibles, según indica la propia ficha de producto.

Si llegamos a tiempo, nos haremos con una excelente videoconsola híbrida que permite tanto el juego en dock, en televisiones o monitores, como en formato portátil. Formato, como es este portátil, donde saca pecho gracias a su genial panel OLED de 7 pulgadas que eleva la experiencia de juego a un nuevo nivel. Una consola con mayúsculas con la que disfrutar de títulos de la talla de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'.

