MediaMarkt deja a precio de liquidación un PC gaming para jugar a 1080p durante años: es de MSI y tiene una RTX 5060

El gaming no está pasando por su mejor momento en lo que a precios se refiere. Las tarjetas gráficas están subiendo de precio, siguiendo un poco la estela de la memoria RAM y el almacenamiento. Eso hace que montar un PC gaming desde cero se haya vuelto complicado, pero se nos abre una opción interesante si encontramos uno premontado a buen precio. Eso es justo lo que ocurre con este MSI MAG: su precio ha caído hasta los 899 euros.

PC gaming - MSI MAG Infinite S AI 2NVL5-017EU, Intel® Core™ Ultra 5 225F, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX™ 5060, Sin sistema operativo, Negro PVP en MediaMarkt — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un equipo equilibrado para jugar por menos de 900 euros

El PVP de este equipo de MSI es de 1.599 euros, así que tenemos ahora mismo aplicado un descuento de 700 euros. Es un PC gaming pensado para jugar a 1080p a cualquier juego, tanto ahora como durante varios años. Es un precio bastante atractivo, pero más si tenemos en cuenta la situación actual que comentamos un poco más arriba.

Este equipo tiene como tarjeta gráfica una RTX 5060. Esta tarjeta gráfica es compatible con el DLSS 4.5, lo que nos va a permitir tener un mejor rendimiento en todos los juegos compatibles sin apenas perder calidad gráfica. Además, al ser una tarjeta gráfica de NVIDIA, también va a tener un desempeño mejor con tecnologías como el trazado de rayos.

A esta GPU le acompañan 16 GB de RAM DDR5 y un SSD de 512 GB, una combinación de memoria que no está nada mal si tenemos en cuenta el precio del equipo. Su procesador es un Intel Core Ultra 5 225F y todo viene montado en una caja negra con un diseño muy en la línea de lo que ofrece MSI en sus productos. A tener en cuenta: el equipo viene sin sistema operativo instalado, algo que tendremos que hacer nosotros mismos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MSI MAg infinite s ✅ LO MEJOR Un gran precio: Es lo más barato que hemos visto este equipo hasta la fecha, ideal si estás buscando hacerte con un PC gaming para tu setup.

Es lo más barato que hemos visto este equipo hasta la fecha, ideal si estás buscando hacerte con un PC gaming para tu setup. Pensado para jugar años a 1080p: Su combinación GPU+procesador+memoria nos va a permitir jugar a resolución Full HD ahora y por varios años. ❌ LO PEOR Sin sistema operativo: El equipo viene sin Windows 11 instalado, por lo que tendremos que encargarnos nosotros mismos de hacerlo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un PC gaming para jugar y quieres uno que te ofrezca un buen rendimiento durante varios años sin gastar una fortuna. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un equipo listo para funcionar al conectarlo con Windows instalado de serie o quieres algo más potente.

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Imágenes | MSI

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