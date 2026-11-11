MediaMarkt dedica sus Ofertas del Día a Apple: un iPad y un iPhone Pro muy rebajados como adelanto del Black Friday

MediaMarkt tiene una sección llamada Ofertas del Día en la que, diariamente, lanza algunas ofertas bastante interesantes; de hecho, algunas de las mejores de la tienda suelen dejarse ver por esta sección. Y hoy, a falta de unas semanas para la llegada del Black Friday, ha lanzado dos buenos descuentos en dispositivos de Apple:

iPad (11ª Gen) por 579 euros.

por 579 euros. iPhone 17 Pro por 1.199 euros.

Dos buenas ofertas previas al Black Friday

El iPad (11ª Gen) es el modelo más básico de Apple. A pesar de ello, este modelo ofrece una buena experiencia, sobre todo si lo que buscamos es consumir contenido multimedia. Tiene una pantalla Retina de 11 pulgadas y su chip es el A16 Bionic, por lo que ofrece un buen rendimiento. Además, cuenta con 256 GB de almacenamiento interno.

En cuanto al iPhone 17 Pro, quizás no sea el modelo Pro más actual, pero sí que es una buena oferta teniendo en cuenta que el iPhone 18 Pro actualmente se encuentra a un precio de 1.439 euros. Destaca, sobre todo, por su buena pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, viene con el procesador A19 Pro, cuenta con 256 GB de almacenamiento interno y cuenta con un buen apartado fotográfico.

En cuanto a la disponibilidad, como es habitual los dispositivos que llegan a la sección Ofertas del Día tienen una duración de 24 horas, por lo que en este caso ambas ofertas finalizarán mañana, 12 de noviembre, a las 09:00 horas.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Jose García, Apple

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