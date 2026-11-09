MediaMarkt baja (solo hoy) el precio de los AirPods 5, los auriculares con mejor relación calidad-precio de Apple

Todavía quedan unas semanas para la llegada del Black Friday y tiendas como MediaMarkt están calentando motores. Ahora, y por tiempo muy limitado, podemos encontrar los AirPods 5 por 135 euros. Pertenece a la sección de Ofertas del Día, por lo que estará rebajado hasta mañana 10 de noviembre a las 09:00 horas.

Un precio más ajustado en los auriculares de Apple

Los AirPods 5 son ahora mismo los auriculares con mejor relación calidad-preico de la marca. Esta versión en concreto viene con el estuche de carga que no cuenta con carga inalámbrica, por lo que hablamos de la versión más básica. No obstante, a diferencia de la generación anterior, la versión básica sí que trae cancelación activa de ruido.

El diseño no varía demasiado a lo visto en los AirPods 4, por lo que hablamos de unos auriculares que no traen almohadillas de silicona. Lo que sí trae es un estuche de carga con el que consigue una buena autonomía de hasta 20 horas, o de hasta cuatro horas si únicamente tenemos en cuenta los auriculares.

Por otro lado, los AirPods 5 cuentan con resistencia al agua y al polvo (IP57), ofrecen audio espacial y audio adaptativo, el estuche se recarga a través del puerto USB-C y cuentan con conexión por Bluetooth 5.3. Además, cabe añadir que son bastante cómodos incluso de utilizar durante horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los AirPods 5 hoy ✅ LO MEJOR Cuentan con cancelación activa de ruido .

. Tienen una relación calidad-precio excelente. ❌ LO PEOR No cuentan con carga inalámbrica. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares para utilizar, sobre todo, con iPhone o dispositivos de Apple. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es importante que cuente con carga inalámbrica. En ese caso, es mejor ir directos a la versión más completa, que no es mucho más cara; su precio ahora mismo es en MediaMarkt de 155 euros.

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Imágenes | Javier Lacort, Apple

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