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Mañana viernes llegará a Lidl el soporte para elevar tu monitor que permite guardar el móvil, el ratón e incluso el teclado

Un accesorio económico que ya se puede comprar online

Lidl
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Alberto García

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Lidl va renovando su catálogo de la sección Bazar cada muy poco tiempo, y lo hace añadiendo dispositivos y accesorios muy variados. Mañana, viernes 11 de septiembre, llevará a las tiendas físicas el soporte de monitor Livarno que cuesta 11,99 euros. Si lo prefieres, ya está disponible en la tienda online.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar el soporte de la marca Bontec, que tiene un precio de 16,24 euros y que es bastante similar. Como añadidos, cuenta con organizador de cables y con un soporte para colocar el móvil. También tiene doble nivel como el soporte que vende Lidl.

Soporte Bontec para monitor

Soporte Bontec para monitor

Hoy en Amazon — 16,24
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Un soporte barato con doble nivel

Soporte Livarno

El soporte de la marca Livarno está orientado a colocarlo en un escritorio para elevar el monitor, de tal forma que tengamos la pantalla a la altura de los ojos y que mantengamos una buena postura mientras estudiamos o trabajamos, algo que es ideal si tu monitor no cuenta con peana regulable en altura.

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Este soporte viene con una cajonera para guardar accesorios en su interior, ya sea el ratón, el teclado (sobre todo los que son TKL o compactos) e incluso una tablet o cargador. También permite guardar estos objetos en la parte inferior. Para rematar, cabe mencionar que este soporte tiene unas dimensiones de 14 cm de altura, 54 cm de anchura y 25,5 cm de profundidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta del soporte Livarno para monitor hoy

 LO MEJOR

  • Viene con doble nivel para guardar varios accesorios y dispositivos, como el teclado o el ratón.
  • Su precio es muy económico.

❌ LO PEOR

  • La cajonera no se cierra, por lo que acumulará polvo.
  • Solo está disponible en color blanco.

💡 CÓMPRALO SI... Trabajas o estudias en casa y quieres tener el monitor a la altura de los ojos para tener una mejor postura.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tu monitor tiene soporte con altura regulable o si quieres colocar varios monitores. En ese caso los brazos articulables son también muy interesantes.

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