El lunes 25 de mayo llega a Lidl su freidora de aire conectada por menos de 55 euros

El mercado de las freidoras de aire parecía haber tocado techo en innovación y guerra de precios, pero ahora Lidl quiere romper las reglas del juego con este modelo que se puede comprar en sus tiendas a partir del próximo lunes 25 de mayo. Se trata de la freidora de aire Silvercrest que puedes conseguir por 54,99 euros y que destaca por su amplia capacidad y por ofrecer conectividad inteligente.

Freidora de aire caliente 6,7 L PVP en Lidl — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una airfryer que podrás controlar desde el móvil

El primer argumento de peso para comprar esta freidora de aire es su gran capacidad de 6,7 litros. En términos prácticos, permite cocinar de una sola tanda aproximadamente 1,4 kg de patatas fritas o un pollo entero mediano sin tener que trocearlo.

La potencia que alcanza esta freidora de aire de Lidl es de 2.150 W, lo que se traduce en una tasa de transferencia de calor lo suficientemente alta para garantizar el acabado crujiente de forma rápida y homogénea.

En este rango de precios, lo habitual es encontrar diales analógicos de plástico o, como mucho, pantallas táctiles sencillas con temporizador básico. Sin embargo, con este modelo, Lidl ha subido la apuesta integrando un módulo WiFi en este modelo.

A través de la app gratuita Lidl Home, el dispositivo se convierte en parte de tu hogar conectado. Esto te permitirá encender, pausar y programar la cocción con hasta tres horas de antelación y modificar parámetros directamente desde tu smartphone. Además, el teléfono te avisará cuando la freidora haya acabado o sea momento de agitar los alimentos.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Potencia de sobra: sus 2.150 W aseguran que el flujo de aire sea lo bastante caliente para cocinar rápido volúmenes grandes de comida.

sus 2.150 W aseguran que el flujo de aire sea lo bastante caliente para cocinar rápido volúmenes grandes de comida. Facilidad de limpieza: tanto la rejilla como el cajón cuentan con revestimiento antiadherente y se pueden meter directamente en el lavavajillas. ❌ LO PEOR Espacio en la encimera... Con casi 39 cm de profundidad y casi 5 kg de peso, es un aparato voluminoso que exige tener una cocina con espacio libre dedicado.

Con casi 39 cm de profundidad y casi 5 kg de peso, es un aparato voluminoso que exige tener una cocina con espacio libre dedicado. Ecosistema cerrado... La app es la propia de Lidl Home. Aunque cumple su cometido, no es tan madura ni tiene una comunidad de recetas comunitarias tan gigantesca como la de Cosori. 💡 CÓMPRALO SI... Sois una familia de tres a cinco personas o eres una persona que practica el batch cooking (cocinar toda la comida de la semana el domingo) y necesitas optimizar el tiempo procesando grandes cantidades de proteínas o verduras a la vez. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives solo o en pareja y tu cocina tiene una encimera pequeña, este modelo te resultará innecesariamente masivo. Existen opciones de dos o tres litros en el catálogo de la propia marca que cumplirán mejor tu propósito ocupando la mitad de espacio.

La alternativa de Amazon que te puede interesar

Si llega a agotarse esta freidora de aire en Lidl, en Amazon hemos encontrado una alternativa que te puede interesar. Se trata de la Aigostar Cube Smart, que está rebajada ahora a 59,99 euros y viene, además, con libro de recetas y un spray pulverizador de aceite.

Este modelo tiene una potencia de 1.900 W y una capacidad de siete litros, además de siete funciones de cocinado preestablecidas. Al igual que el modelo de Lidl cuenta con conectividad WiFi.

Algunos accesorios que pueden interesarte para cocinar en freidora de aire

Estante para freidora de aire SEGNAYEN - Accesorios para Cosori 5.5L y 6.4L, Gourmia 6.7L Hoy en Amazon — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PORTENTUM Set de 3 Molde Silicona Freidora de Aire Cuadrados Plegables 22,5 cm Hoy en Amazon — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Webedia, Silvercrest (Lidl) y Aigostar

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