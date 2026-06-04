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Llega el 8 de junio a Lidl esta recortadora para pelo y barba por menos de 12 euros con bolsa de viaje

¿No quieres esperar? La puedes comprar en la página web de Lidl desde hoy mismo

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Juan Lorente

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De todas las cosas que podemos comprar para cuidarnos, una recortadora o afeitadora para el pelo es uno de los dispositivos más básicos. A día de hoy, podemos encontrar opciones muy económicas por si buscamos algo sencillo y que nos valga para el día a día. Lidl, que tiene dispositivos a precios muy razonables, tiene una muy interesante: es de la marca Cien Beauty y está rebajada hasta los 11,99 euros.

Recortadora de pelo y barba

Recortadora de pelo y barba

PVP en Lidl — 11,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta máquina llegará a las tiendas físicas de Lidl el próximo lunes, día 8 de junio (aunque ya está disponible en su página web). Si no llegas a tiempo a esta oferta o simplemente quieres una alternativa, te dejamos dos que puedes comprar en Amazon:

  • Afeitadora Cecotec por 29,90 euros, una opción por menos de 30 euros que trae más accesorios.
  • Recortador de barba Philips Serie 3000 por 14,36 euros, solo para la barba, pero con un precio similar a la de Lidl.

Una recortadora sencilla y que te puedes llevar de viaje

Recortadora Cien Beauty

Esta recortadora de Cien Beauty es, como decimos, una opción muy económica para el día a día. Está pensada para que la podamos usar tanto con la barba como con el cabello y viene con 2 peines guías regulables para que podamos ir ajustando el recorte que queremos. Su batería ofrece 60 minutos de autonomía (tiene pantalla LED que indica el nivel de carga) y se carga con USB-C, lo que te permite no tener que llevarte de viaje un cargador más y utilizar el que tengas para el móvil o la tablet, por ejemplo.

Hablando de viaje, esta recortadora viene con una bolsa de almacenamiento para que podamos meter todos sus accesorios y que sea más fácil su transporte. Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una recortadora con una potencia limitada, por lo que puede no ser la adecuada para ti si tienes un cabello denso o grueso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del la afeitadora de lidl

 LO MEJOR

  • Es muy económica: Es una recortadora por menos de 12 euros que merece la pena si buscas algo lo más económico posible.
  • Se carga con USB-C: No todas las recortadoras o afeitadoras se cargan con este tipo de puerto, que te permite poder "prescindir" de un cargador adicional cuando vas de viaje.

❌ LO PEOR

  • De potencia no anda sobrada: Puede sufrir con cabello denso o grueso.
  • No tiene muchos accesorios: Aunque sus dos peines se pueden regular en diferentes medidas, no tiene accesorios que sí traen otras recortadoras.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una opción barata y práctica para repasar todas las semanas tu barba o para darte un repaso en el cabello.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes el cabello grueso (o la barba muy densa) o buscas una máquina con más opciones para hacerte tú mismo degradados o cortes más complejos.
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