Liquidación de alta gama en El Corte Inglés: esta enorme bestia MiniLED de 100 pulgadas de Samsung tiene un 65% de descuento

Para quienes consideran que las 75 u 85 pulgadas ya no son suficientes para montar un cine en casa, hay teles más grandes y que, ahora, puedes llevarte a buen precio (algo impensable hace años). Un buen ejemplo de ello es esta Samsung TQ100QN80FUXXC que tiene ahora un descuento del 65% en El Corte Inglés. Ha pasado de costar 5.999 euros a 2.099 euros durante los Súper Tecnoprecios que se celebran hasta el próximo domingo 7 de junio.

Una tele gigante ahora a precio reducido

El verdadero desafío para una pantalla de 254 cm de diagonal es mantener la homogeneidad de la imagen y evitar fugas de luz. Para lograrlo, Samsung emplea la tecnología Neo QLED basada en MiniLED. Esto se traduce en un control milimétrico del contraste, permitiéndote disfrutar de negros profundos y puros y picos de luminosidad muy elevados sin contaminar las áreas oscuras de la escena en zonas brillantes.

Al frente de dicha gestión del panel se encuentra un procesador con Inteligencia Artificial de última generación. Este chip realiza el reescalado a 4K de cualquier fuente de vídeo de menor resolución. En el apartado de conectividad, esta tele no se queda atrás y viene con puertos HDMI 2.1 completos y una tasa de refresco fluida de hasta 144 Hz.

Todo ello se complementa con el sistema operativo Tizen, que da acceso directo a las principales apps de streaming y centros de juego en la nube. Por último, destacar su sección de audio, que se apoya en un sistema de altavoces integrados compatible con Dolby Atmos, diseñado para proyectar el sonido de forma tridimensional y simular que el audio sigue los movimientos de los objetos en pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TQ100QN80FUXXC hoy ✅ LO MEJOR Ángulos de visión y reflejos mejorados: a diferencia de segundas marcas, Samsung cuida mucho los filtros antirreflejos y los ángulos de visión en su gama Neo QLED, permitiendo que un salón lleno de gente disfrute de la misma calidad de imagen.

a diferencia de segundas marcas, Samsung cuida mucho los filtros antirreflejos y los ángulos de visión en su gama Neo QLED, permitiendo que un salón lleno de gente disfrute de la misma calidad de imagen. Adiós definitivo al proyector: ofrece el tamaño de una pantalla de proyección pero con las ventajas de una televisión premium: un brillo espectacular, colores hipersaturados gracias a los puntos cuánticos (QLED) y compatibilidad con luz ambiental. Puedes ver el fútbol a pleno luz del día con las persianas subidas y la imagen seguirá siendo perfecta. ❌ LO PEOR Logística y montaje complejos... No es una televisión que puedas comprar, desembalar e instalar tú mismo por la tarde. Pesa muchísimo, la caja apenas cabe por algunas puertas o ascensores y requiere, como mínimo, la ayuda de profesionales para colgarla o asentar su peana.

No es una televisión que puedas comprar, desembalar e instalar tú mismo por la tarde. Pesa muchísimo, la caja apenas cabe por algunas puertas o ascensores y requiere, como mínimo, la ayuda de profesionales para colgarla o asentar su peana. La ausencia de Dolby Vision... Como es habitual en Samsung, la marca sigue apostando por HDR10+ y prescinde de Dolby Vision. En un panel de este precio y enfocado puramente al cine, muchos cinéfilos echarán de menos el estándar de metadatos dinámicos más extendido en Netflix o Disney+. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes el presupuesto y el espacio, sustituye con creces a cualquier proyector tradicional o de tiro corto sin las complicaciones de instalación, mantenimiento de lámpara o necesidad de oscuridad total. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te sientas a menos de 3 metros, la pantalla te va a resultar abrumadora, obligándote a mover los ojos constantemente y provocando fatiga visual a los pocos minutos de uso.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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