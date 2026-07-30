Lidl vende el dispositivo perfecto para sobrellevar las olas de calor: un ventilador sin aspas de sobremesa por menos de 45 euros

Con una nueva ola de calor encima, el dilema en casa siempre suele ser el mismo: encender el aire acondicionado y temblar al ver la factura de la luz, o intentar sobrevivir con un ventilador tradicional que muchas veces parece más un aparato ruidoso que una solución de confort.

Lidl tiene ahora en su web un dispositivo de climatización que recuerda mucho a los de Dyson (pero que cuesta cinco veces menos). Se trata de este ventilador sin aspas de sobremesa Silvercrest, el cual puedes comprar por 44,99 euros.

Ventilador de sobremesa 24 W PVP en Lidl — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a conseguir este chollo de Lidl, no te preocupes porque hoy en día, hay muchas alternativas de ventiladores de este tipo en el mercado. En Amazon, hemos encontrado uno (incluso más barato y de marca reconocida). Se trata de este modelo de Ufesa de 10 W y batería recargable mediante USB-C. Su precio, en estos momentos, es de 30,56 euros.

Un ventilador bueno, bonito y barato

La cifra clave en este dispositivo son los 24 W de potencia. Por ponerte en contexto: un ventilador de pie convencional suele rondar entre los 45 y los 60 W, mientras que un aire acondicionado portátil supera fácilmente los 800-1.000 W.

Así que dejar este modelo de Lidl funcionando durante una jornada entera de teletrabajo o durante las horas de siesta supone un impacto en la factura de la luz prácticamente imperceptible.

Este ventilador es, por tanto, la herramienta ideal para crear un flujo de aire directo en el escritorio, en la mesita de noche o mientras ves la televisión, sin la culpa de mantener un electrodoméstico consumiendo energía sin parar.

Pese a su tamaño reducido (pensado para colocar sobre cualquier superficie plana), no escatima en las funciones básicas que le pides a un ventilador de su clase. Entre ellas, destaca por ofrecer 10 niveles de velocidad, oscilación de 80°, inclinación regulable y un asa de transporte integrada.

⚡ EN RESUMEN: ventilador sin aspas silvercrest 24 w de lidl ✅ LO MEJOR Consumo eléctrico ridículo (24 W): gasta menos de la mitad que un ventilador de pie convencional, lo que permite tenerlo encendido todo el día sin impactar en la factura de la luz.

gasta menos de la mitad que un ventilador de pie convencional, lo que permite tenerlo encendido todo el día sin impactar en la factura de la luz. Muy ligero y compacto: se traslada fácilmente de la mesa de trabajo a la noche en la mesita de noche gracias a su tamaño y asa trasera. ❌ LO PEOR Construcción en plástico sencillo... Los acabados son funcionales y ajustados a su precio económico, sin grandes pretensiones estéticas o de materiales premium.

Los acabados son funcionales y ajustados a su precio económico, sin grandes pretensiones estéticas o de materiales premium. Cobertura limitada... Está pensado para uso personal a corta distancia; no esperes refrescar un salón amplio ni a varias personas a la vez. 💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas o estudias, es ideal para colocarlo en el escritorio al lado del ordenador durante la jornada diaria sin ruido excesivo ni consumo elevado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas mover el aire de un salón grande o una terraza, ya que se quedará corto de potencia y alcance.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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