Lidl vende el dispositivo perfecto para sobrellevar las olas de calor: un ventilador sin aspas de sobremesa por menos de 45 euros

Con una nueva ola de calor encima, el dilema en casa siempre suele ser el mismo: encender el aire acondicionado y temblar al ver la factura de la luz, o intentar sobrevivir con un ventilador tradicional que muchas veces parece más un aparato ruidoso que una solución de confort.
Lidl tiene ahora en su web un dispositivo de climatización que recuerda mucho a los de Dyson (pero que cuesta cinco veces menos). Se trata de este ventilador sin aspas de sobremesa Silvercrest, el cual puedes comprar por 44,99 euros.
Ventilador de sobremesa 24 W
Si no llegas a conseguir este chollo de Lidl, no te preocupes porque hoy en día, hay muchas alternativas de ventiladores de este tipo en el mercado. En Amazon, hemos encontrado uno (incluso más barato y de marca reconocida). Se trata de este modelo de Ufesa de 10 W y batería recargable mediante USB-C. Su precio, en estos momentos, es de 30,56 euros.
Ufesa Ventilador de Sobremesa Sin Aspas Nara
Un ventilador bueno, bonito y barato
La cifra clave en este dispositivo son los 24 W de potencia. Por ponerte en contexto: un ventilador de pie convencional suele rondar entre los 45 y los 60 W, mientras que un aire acondicionado portátil supera fácilmente los 800-1.000 W.
Así que dejar este modelo de Lidl funcionando durante una jornada entera de teletrabajo o durante las horas de siesta supone un impacto en la factura de la luz prácticamente imperceptible.
Este ventilador es, por tanto, la herramienta ideal para crear un flujo de aire directo en el escritorio, en la mesita de noche o mientras ves la televisión, sin la culpa de mantener un electrodoméstico consumiendo energía sin parar.
Pese a su tamaño reducido (pensado para colocar sobre cualquier superficie plana), no escatima en las funciones básicas que le pides a un ventilador de su clase. Entre ellas, destaca por ofrecer 10 niveles de velocidad, oscilación de 80°, inclinación regulable y un asa de transporte integrada.
|
⚡ EN RESUMEN: ventilador sin aspas silvercrest 24 w de lidl
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas o estudias, es ideal para colocarlo en el escritorio al lado del ordenador durante la jornada diaria sin ruido excesivo ni consumo elevado.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas mover el aire de un salón grande o una terraza, ya que se quedará corto de potencia y alcance.
Otros ventiladores que pueden interesarte
REKION® Super Ventilador de Pie Ultra Silencioso 30dB Plegable Premium
Rowenta Turbo Swift Compact, ventilador de mesa, compacto, QV2540
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)
En Xataka | Qué aire acondicionado inteligente comprar. Cómo elegir un sistema de climatización conectado y modelos destacados
En Xataka | Mejor aire acondicionado calidad precio. Cuál comprar y seis modelos recomendados desde poco más de 300 euros
Ver 0 comentarios