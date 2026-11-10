Lidl traerá durante su Black Week la nueva máquina para hacer varios tipos de pasta

Lidl se está preparando para la llegada del Black Friday, y para ello ha anunciado que dentro de unos días dará comienzo a su Lidl Black Week. Esta campaña empezará el próximo 16 de noviembre y podremos encontrar tanto ofertas como novedades. En la tienda online llegarán de oferta algunos dispositivos de cocina, como es el caso de la Silvercrest Kitchen Tools que, pese a que ya está disponible por un precio de 79,99 euros, durante la campaña bajará a 54,99 euros.

Si se acaba agotando, o si prefieres otra alternativa, Amazon tiene la Marcato Atlas 150 por 58,11 euros. Es la máquina para preparar pasta más vendida en la tienda, aunque permite preparar únicamente tres tipos de pasta.

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Ideal para preparar pasta de distintos tipos

La Silvercrest Kitchen Tools es una máquina para preparar pasta. No es que la cocine, sino que la preparar al gusto. Lo interesante es que no se limita a preparar un tipo de pasta, sino que incorpora ocho discos para distintos tipos, además de un accesorio para raviolis.

Estos discos se guardan en un cajón de la máquina y se pueden introducir en el lavavajillas para limpiarlos. También incluye dos tazas medidoras, una espátula, una herramienta de limpieza y un cuaderno con varias recetas para que podamos preparar deliciosos platos.

Por otro lado, cabe mencionar que este dispositivo cuenta con dos programas que permiten preparar porciones de distinto tamaño. También incorpora una pantalla LED que indica el tiempo restante para que finalice el programa y es capaz de preparar aproximadamente 600 gramos de pasta.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Silvercrest Kitchen Tools hoy ✅ LO MEJOR Permite preparar varios tipos de pasta .

. Su precio es muy bajo, incluso sin oferta. ❌ LO PEOR Solo está disponible en la tienda online .

. Al ser un electrodoméstico que no se utiliza tan habitualmente, ocupa bastante espacio en la cocina. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres preparar tu propia pasta de diversas formas y buscas un electrodoméstico que no sea muy caro. ⛔ NO LO COMPRES SI... Consumes pasta muy de vez en cuando o tienes poco espacio en la cocina.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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