Ya en Lidl (y rebajada) esta hidrolimpiadora profesional de 3.000 W para dejar tu terraza o el coche como nuevos

Con la llegada del buen tiempo, poner a punto las zonas exteriores de casa se convierte en una prioridad. Eliminar el moho acumulado en las baldosas de la terraza, limpiar a fondo la piscina antes de llenarla o quitar la suciedad más incrustada de la carrocería del coche o la moto puede ser una tarea titánica si no se cuenta con la herramienta adecuada.

Conscientes de ello, en Lidl han rebajado ahora su hidrolimpiadora más ambiciosa: la Parkside Performance de 3.000 W, un modelo perteneciente a la línea negra de la marca (su gama profesional y de alto rendimiento), posicionándose como una alternativa real a las marcas líderes del sector como Kärcher. Su precio ahora es de 249,99 euros.

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Aunque esta es una hidrolimpiadora súper potente, si no necesitas tanta fuerza y buscas una de la firma líder en este tipo de productos, en Amazon tienes esta Kärcher K 3 FJ por 149,95 euros. Cuenta con una presión de 120 bares e incluye varios accesorios como boquilla de espuma.

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Una hidrolimpiadora ideal para desintegrar la suciedad eficazmente

La gran diferencia de esta Parkside Performance en Lidl frente a las hidrolimpiadoras domésticas convencionales reside en su motor. Cuenta con un motor de inducción refrigerado por agua y tecnología sin escobillas (Brushless) de 3.000 W de potencia. Este tipo de motor no solo sufre un desgaste infinitamente menor con el paso de los años, sino que es mucho más eficiente, silencioso y permite sesiones de limpieza prolongadas sin sobrecalentamientos.

Gracias a esto, la máquina es capaz de desarrollar una presión máxima espectacular (180 bares) y un caudal de agua masivo (600 litros/hora). Esto se traduce en una fuerza de arrastre capaz de levantar pintura desconchada, eliminar musgo de piedra porosa o limpiar llantas de aleación en cuestión de segundos y casi sin esfuerzo.

Aunque parezca contradictorio por su enorme fuerza, limpiar con una hidrolimpiadora de alta presión de 3.000 W consume hasta un 70% menos de agua que si intentaras realizar la misma tarea con una manguera de jardín convencional abierta a tope de grifo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para hidrolimpiadora parkside perfomance lidl hoy ✅ LO MEJOR Motor Brushless profesional: mayor vida útil, menor mantenimiento y un rendimiento constante muy superior al de la gama verde de Parkside.

mayor vida útil, menor mantenimiento y un rendimiento constante muy superior al de la gama verde de Parkside. Comodidad de uso: manguera de gran longitud, ruedas robustas y un práctico enrollador integrado para que guardarla no sea un calvario. ❌ LO PEOR Peso y dimensiones... Al albergar un motor de inducción de cobre y componentes de calidad profesional, es una máquina notablemente más pesada que las hidrolimpiadoras básicas de plástico. 💡 CÓMPRALO SI... Si tienes una casa con jardín o parcela, es la herramienta definitiva para mantener fachadas, suelos exteriores, piscinas y vallas impecables año tras año. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo necesitas limpiar un pequeño balcón o las persianas de un piso, sus dimensiones y potencia son desmesuradas. Un modelo compacto de 1.400 W te resultará más cómodo de almacenar y manejar.

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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

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