Ya en Lidl la hidrolimpiadora barata y sin cables para limpiar el coche o la terraza sin esfuerzo

Hoy en día hay accesorios que son especialmente útiles para acortar tiempos. En la limpieza, hay de todo: desde robots aspiradores hasta herramientas más orientadas a exteriores. Y Lidl tiene ahora mismo una de las más interesantes para el jardín, la terraza o el coche: la hidrolimpiadora recargable Parkside, cuyo precio en la tienda online es de 37,99 euros.

Como alternativa, si quieres barajar otras opciones Amazon ahroa mismo tiene la hidrolimpiadora Cecotec HydroBoost 1400 Essential Plus por un precio de 54,12 euros. Es más cara, pero según la marca ofrece una buena presión de 105 bares y un gran caudal de agua de 7,1 litros por minuto.

Una hidrolimpiadora económica que funciona con batería

Volviendo a la hidrolimpiadora que tiene Lidl en su tienda online, se trata de un modelo muy particular porque no se conecta a una toma de corriente ni a una toma de agua fija. En cambio, viene con una batería, algo interesante de cara a poder limpiar de forma cómoda.

También cabe destacar que esta hidrolimpiadora viene con una función de autoaspiración; en la práctica, lo que permite es que podemos recoger agua de un cubo o bidón desde el propio dispositivo, ejerciendo una presión de 25 bares y un buen caudal de 2,5 litros por minuto; suficiente para limpiar ciertas zonas, como el jardín o el coche.

⚡ EN RESUMEN: Hidrolimpiadora recargable de Parkside ✅ LO MEJOR Su funcionamiento : viene con una batería y recoge el agua succionándola de un cubo o bidón.

: viene con una batería y recoge el agua succionándola de un cubo o bidón. Su precio: es una hidrolimpiadora muy económica. ❌ LO PEOR Su potencia y el caudal se quedan justitos frente a otras opciones un poco más caras, como la de Cecotec. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una hidrolimpiadora que te permita limpiar ciertas zonas del jardín o del coche, sobre todo si quieres gastar poco dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas limpiar zonas que se encuentran a cierta altura, si quieres utilizarla durante mucho tiempo de seguido o si necesitas una hidrolimpiadora potente y con buen caudal de agua.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Parkside

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