El lunes llega a Lidl la bomba de aire buena, bonita y barata para bicis, motos y coches

La sección de Bazar en Lidl suele estar repleta de productos muy variopintos, por lo que en muchas ocasiones podemos encontrar algunos que nos pueden ser de utilidad para el día a día o para ciertos momentos. El próximo lunes, 3 de agosto, llegará uno de ellos: se trata de la bomba de aire comprimido Crivit, que estará disponible únicamente online a un precio de 19,99 euros.

Como alternativa, si no quieres esperar o simplemente se agota rápidamente en la tienda online, El Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 es uno de los infladores del aire con mejor relación calidad-precio. Tiene buena batería, buena potencia y ahora mismo se encuentra en Amazon por 38,93 euros.

Un compresor de aire para bicis, motos, coches y más

Volviendo al dispositivo que se encontrará muy pronto en Lidl, lo cierto es que se trata de un dispositivo especialmente económico y compacto, por lo que puedes llevarlo en el coche o incluso en una mochila en el caso de que necesites utilizarlo en una bicicleta, por poner un ejemplo.

Se trata de una bomba de aire comprimido que sirve para muchas situaciones. Según promete la propia tienda, sirve para neumáticos de bicicletas, para los de motos y también para los de coches e incluso se puede utilizar para inflar balones y mucho más.

También cabe mencionar que otra de las grandes utilidades de este dispositivo es que incorpora una pantalla que muestra información sobre la presión y el nivel de batería. También viene con una luz LED con función de S.O.S., algo que nunca viene mal.

⚡ EN RESUMEN: bomba de aire comprimido Crivit ✅ LO MEJOR Su pantalla , que muestra información sobre la presión.

, que muestra información sobre la presión. Su precio es muy ajustado. ❌ LO PEOR De momento no se puede comprar . Llegará el próximo lunes, 3 de agosto.

. Llegará el próximo lunes, 3 de agosto. Estará disponible únicamente en la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un compresor de aire comprimido para un uso ocasional, sobre todo si no quieres gastarte mucho dinero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si lo quieres ya mismo o si lo vas a utilizar con mucha frecuencia, ya que, en este caso, el dispositivo de Xiaomi resulta más interesante.

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Imágenes | Lidl, Crivit

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