Lidl está liquidando (a 29,99 euros) las últimas unidades de su impresora térmica de etiquetas para esta vuelta al cole

Lidl, como todos los meses de septiembre, tiene varios gadget que nos pueden venir muy bien de cara a la vuelta al cole. Uno muy útil lo tenemos con esta miniimpresora de bolsillo de la marca Silvercrest, a la que le quedan muy pocas unidades: está disponible por 29,99 euros.

Minimpresora de bolsillo, incl. rollo de papel de 7,8 m. PVP en Lidl — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a hacerte con ella y quieres una alternativa para sacar etiquetas para libretas o libros, esta de la marca Orgbro de Amazon te puede encajar muy bien. Es algo más económica (cuesta 17,99 euros) y, como la de Lidl, es compatible tanto con Android como con iOS.

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Una minimpresora ideal para la vuelta al cole

La vuelta al cole o al instituto suele implicar nuevo material escolar y libros. Para identificar el material de nuestro hijo del de sus compañeros (o incluso entre hermanos si tenemos varios hijos), una etiquetadora es una solución fácil de usar y que nos va a ahorrar mucho tiempo. Esta de Silvercrest es muy sencilla y compacta, puesto que no llega a 150 gramos.

Una de las mejores características de este tipo de impresoras es que no necesitan tinta, sino que realizan impresión térmica. Eso nos va a permitir imprimir en blanco y negro multitud de cosas que podemos configurar directamente con el móvil, puesto que la miniimpresora se conecta al mismo por Bluetooth. Como decimos más arriba, es compatible tanto con Android como con iOS.

Esta de Lidl incluye un rollo de papel de 7,8 m, pero es compatible con cualquier rollo que tenga unas dimensiones similares. La misma cuenta con una batería de 1.200 mAh, por lo que no necesita ni tener un enchufe cerca. Esta, además, se carga a través de un puerto USB-C.

⚡ EN RESUMEN: miniimpresora silvercrest ✅ LO MEJOR No necesita tinta: Eliminar la tinta de la ecuación hace que solo necesitemos cambiar de papel para seguir utilizándola.

Eliminar la tinta de la ecuación hace que solo necesitemos cambiar de papel para seguir utilizándola. Fácil de utilizar con el móvil: Basta con conectarla por Bluetooth al móvil para usarla y cuenta con una app fácil de usar. ❌ LO PEOR No imprime a color: Este tipo de impresoras solo imprime en blanco y negro, por lo que no podremos usar diseños a color (sí podemos utilizar papel de color). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un gadget económico para identificar el material de tus hijos que sea compacto y que no necesite enchufe. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otro tipo de impresora que imprima también a color (aunque eso signifique que también sea más cara)

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Imágenes | Lidl

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