Lidl deja por menos de 13 euros esta mini aspiradora sin cables que acaba con el polvo y los ácaros en los tejidos de casa

El catálogo de dispositivos de Lidl parece no tener fin. Hay multitud de opciones para ayudarnos con la limpieza, incluso si estamos buscando algo que llevarnos de viaje estas vacaciones de verano. El último que hemos descubierto es esta mini aspiradora que funciona sin cables y que, además, está de oferta: de 29,99 euros pasa a costar solo 12,99 euros.

CLEANmaxx Aspiradora de mano inalámbrica antiácaros PVP en Lidl — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a hacerte con esta oferta o simplemente buscas una alternativa en otra tienda, tienes esta otra aspiradora de mano en Amazon por 28,44 euros. Cuenta con una buena potencia de succión, también viene con batería recargable y no es muy grande, por lo que también es apta para viajar.

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Una mini aspiradora de mano para eliminar ácaros

Esta aspiradora, de la marca Cleanmaxx, nos puede venir genial tanto en casa como si nos vamos de viaje. Está diseñado para eliminar ácaros y el polvo a fondo, tanto en sofás como en colchones, cojines e incluso nos lo podemos llevar al coche si queremos.

Cuenta con una luz UV-C que va esterilizando la superficie que vamos aspirando. Esto es, además de genial en términos de higiene, mucho mejor por una simple razón: nos permite no tener que recurrir a productos químicos. También cuenta con filtros EPA que permiten que la aspiradora retenga las partículas más finas y estos son extraíbles y lavables.

Su diseño, que es muy compacto, se complementa a la perfección con su batería recargable. El dispositivo viene con un cable para que podamos cargar la aspirador en cualquier parte, lo que, como hemos dicho más arriba, hace que también sea una opción muy interesante para viajar y limpiar en hoteles, campings o donde nos vayamos a alojar. Aunque también en casa, claro.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la aspiradora de mano cleanmaxx ✅ LO MEJOR La oferta lo deja a un precio muy atractivo: Esta oferta de Lidl lo deja con un descuento de casi el 60 %, lo que lo deja como un auténtico caramelito.

Esta oferta de Lidl lo deja con un descuento de casi el 60 %, lo que lo deja como un auténtico caramelito. Con luz UV-C: Esta luz permite eliminar ácaros sin necesidad de usar ningún tipo de químico.

Esta luz permite eliminar ácaros sin necesidad de usar ningún tipo de químico. Tiene batería recargable: Esto permite que sea apta para llevárnosla de viaje o al coche, por ejemplo. ❌ LO PEOR Su autonomía no es enorme: Solo ofrece unos 20 minutos de autonomía, una cifra justita si queremos usarla en varias superficies diferentes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una aspiradora de mano compacto, con batería recargable y que sea muy económico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con cable para no tener que depender de batería o que incluya una batería con mayor capacidad.

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Imágenes | Lidl

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