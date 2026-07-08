El iPhone bueno, bonito y barato existe: no es el más actual, pero seguirá estando actualizado durante años

Si hay algo en lo que destaca Apple en lo relacionado a la telefonía con sus iPhone es que los móviles gozan de muchísimos años de actualizaciones de software, lo que significa que no se quedan obsoletos al poco tiempo de lanzarse. Esto trae consigo otra cosa, y es que si no buscamos lo último dentro de la marca, podemos encontrar precios mucho más asequibles. Un buen ejemplo lo tiene el iPhone 13, que se encuentra reacondicionado en MediaMarkt por un precio de 399 euros.

iPhone 13 - Reacondicionado (Excelente) Reacondicionados PVP en MediaMarkt — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un iPhone antiguo, pero que se sigue actualizando

El iPhone 13 que podemos encontrar de oferta en MediaMarkt durante su campaña por el 27 aniversario es un móvil reacondicionado en estado "excelente", lo que significa que tiene tres años de garantía, la batería al menos tiene el 90% de su capacidad y que incluye el cable de carga.

En lo que se refiere al iPhone 13, es un móvil compacto que incorpora una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y ofrece una resolución FullHD+. Es ideal como segundo móvil de empresa o para aquellas personas que busquen algo más básico de lo que se suele ofrecer con los móviles más actuales.

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También incorpora altavoces compatibles con Dolby Atmos y es compatible con MagSafe, lo que permite que podamos utilizar accesorios compatibles, como es el caso de las bases de carga. Además, cabe mencionar que este móvil no está desactualizado, ya que Apple seguirá lanzando actualizaciones de software hasta el próximo 2029.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 13 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : nada mal teniendo en cuenta que seguirá recibiendo actualizaciones de software.

: nada mal teniendo en cuenta que seguirá recibiendo actualizaciones de software. Su tamaño : es uno de los pocos iPhone compactos que quedan (en la generación actual el único con este tamaño es el iPhone 17e).

: es uno de los pocos iPhone compactos que quedan (en la generación actual el único con este tamaño es el iPhone 17e). Seguirá recibiendo actualizaciones de software hasta el 2029. ❌ LO PEOR Viene con 128 GB , una configuración de almacenamiento muy pequeña.

, una configuración de almacenamiento muy pequeña. Incorpora un puerto Lightning, y no USB-C. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPhone para utilizar de forma puntual. Es una buena opción para personas que busquen modelos básicos o como teléfono secundario de empresa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si tienes unas necesidades exigentes, sobre todo en cuanto a potencia y rendimiento, capacidad de almacenamiento y conectividad (en concreto sobre el puerto Lightning).

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Imágenes | Jose García, Apple

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