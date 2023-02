Es increíble lo completo y potente que es este Mini PC a este precio: i5 de 12ª generación, 32 GB de RAM y Wi-Fi 6 a mí

No todo el mundo necesita un ordenador de sobremesa con tarjeta gráfica dedicada que ocupa una buena parte del escritorio o suelo, sino que con un Mini PC puede desarrollar su trabajo y tareas del día a día de manera solvente. Y Mini PC no quiere decir que no sea potente, porque el Beelink SEi12 viene bien cargado y está a precio mínimo: 649 euros. En la tienda oficial de AliExpress se puede adquirir bastante más barato: 552,08 euros

Beelink 12th Gen Mini PC SEi12, i5-1235U 10-Core 12-Thread up to 4.40GHz, 32G RAM 500 PCIe 4.0 SDD, 4K Dual Display, WiFi6 Bluetooth 5.2, USB3.0 Type-C, WOL/Auto Power On, Innovator Mini Desktop PC PVP en AliExpress por 552,08€ Hoy en Amazon por 649,00€

Con un precio de venta al público regular de 769 euros, en Amazon se puede adquirir por 120 euros menos el Beelink SEi12, un Mini PC bastante completo, que se queda en 649 euros. Si queremos ahorrar más, lo podemos encontrar notablemente más barato en la tienda oficial de AliExpress por 552,08 euros.

El Beelink SEi12 es uno de los Mini PC más recientes de la marca, destacando por integrar un procesador Intel Core i5 1235U, es decir, de la duodécima generación. Está acompañado de 32 GB de memoria RAM y 500 GB de almacenamiento interno SSD, una configuración con la que Windows 11 u otro sistema operativo Linux debería rendir muy bien.

Con unas dimensiones de 170 x 120 x 45 mm y 550 gramos de peso, viene con conectividad Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet y Bluetooth 5.2 para conectar periféricos y accesorios sin cables. Dispone de USB-C, dos USB 3.0 y dos USB 2.0, así como dos HDMI 2.1 y jack de audio para conectar unos auriculares o altavoces.

No es un ordenador pensado para jugar ni tampoco para hacer edición de vídeo muy exigente, sino más bien para ámbito doméstico y estudiantil, ofreciendo un muy buen rendimiento para ofimática, navegación web, streaming, etc.

Imágenes | Beelink