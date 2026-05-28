Ikea tiene un outlet en el que podrás comprar este enchufe inteligente para ahorrar en la factura de la luz este verano

Con la llegada del verano y la inminente subida de las temperaturas, el miedo a que la factura de la luz se dispare por el uso de ventiladores y aires acondicionados es una realidad en muchos hogares. Por suerte, Ikea cuenta con un outlet en el que puedes encontrar soluciones tecnológicas brillantes por muy poco dinero. Un buen ejemplo de ello es este enchufe inteligente TRETAKT, que puedes comprar ahora por solo 6,99 euros.

Un enchufe con tecnología puntera a precio de outlet

La magia de este pequeño accesorio de Ikea radica en su capacidad para transformar cualquier aparato tradicional de casa en un dispositivo completamente automatizado. Al conectarlo, puedes programar encendidos y apagados automáticos desde el móvil, evitar que los aparatos se queden consumiendo energía en standby durante la noche o asegurarte de que el climatizador solo funcione durante las horas en las que la tarifa eléctrica es más barata. Sin duda, es una buena forma rápida, cómoda y económica de digitalizar tu hogar este verano protegiendo tu bolsillo.

Otro de los argumentos de venta de este enchufe inteligente de Ikea es su relación calidad-precio. Por menos de siete euros, la firma sueca ofrece un enchufe con conectividad Zigbee, un protocolo de comunicación inalámbrico muy superior al WiFi tradicional que usan los enchufes baratos de supermercado. Al funcionar con Zigbee, el enchufe no satura el router de tu casa, consume muchísima menos energía y reacciona de forma instantánea a tus órdenes.

Aunque lo que realmente lo convierte en una buena compra es su integración con el ecosistema de Ikea y el nuevo estándar Matter. Si lo conectas al hub DIRIGERA (se vende aparte por 79,99 euros), este enchufe se vuelve compatible de forma automática con Amazon Alexa, Apple Home y Google Home. Esto significa que podrás programar el ventilador con un comando de voz o crear automatizaciones complejas.

Además, otra de las cosas destacables de este enchufe inteligente de la multinacional sueca es que es mucho más compacto y estilizado que sus antecesores. Esto evita el molesto problema de tapar el enchufe de al lado cuando lo conectas a una regleta o a una toma de doble pared. También incorpora un discreto botón físico en el lateral para que puedas encenderlo o apagarlo manualmente sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

⚡ EN RESUMEN: enchufe inteligente TRETAKT de ikea ✅ LO MEJOR Precio imbatible: por menos de siete euros es casi imposible encontrar un enchufe de marca reconocida con esta calidad de construcción.

por menos de siete euros es casi imposible encontrar un enchufe de marca reconocida con esta calidad de construcción. Soporta altas cargas (16A / 3.680 W): no se limita a lámparas; puedes enchufarle aparatos de gran consumo como un termo eléctrico, un calefactor o un aire acondicionado portátil sin miedo a que se queme. ❌ LO PEOR Dependencia de un hub (puente)... Si quieres exprimirlo al máximo, programarlo, usarlo fuera de casa o conectarlo a Google, Apple o Alexa, necesitas obligatoriamente el hub DIRIGERA de Ikea, ya que no se conecta directamente al WiFi de casa.

Si quieres exprimirlo al máximo, programarlo, usarlo fuera de casa o conectarlo a Google, Apple o Alexa, necesitas obligatoriamente el hub DIRIGERA de Ikea, ya que no se conecta directamente al WiFi de casa. No mide el consumo eléctrico... Aunque te ayuda a ahorrar apagando aparatos, el enchufe no tiene la función de medir cuántos kWh está gastando el electrodoméstico conectado. 💡 CÓMPRALO SI... Ya tienes el hub DIRIGERA, luces TRADFRI o estores de la marca, como este enchufe es ideal ya que se integra en segundos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo quieres un enchufe inteligente para una lámpara y no tienes ningún hub en casa (ni quieres comprarlo), es mejor que busques un enchufe WiFi tradicional. Te saldrá más a cuenta y se conecta directo al router.

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Imágenes | Webedia e Ikea

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