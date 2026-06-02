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Huawei ha estrenado uno de los smartwatch que más recomendamos en lo que va de año, y lo ha hecho regalando auriculares Bluetooth

Un reloj inteligente que acaba de llegar pisando fuerte con el estreno de su primera oferta

Huawei Watch Fit 5 Pro
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Alberto García

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Las marcas juguetean mucho de cara al lanzamiento de sus dispositivos ofreciendo ofertas o promociones con las que nos podemos llevar un descuento o directamente un regalo. Lo podemos ver con el nuevo Huawei Watch Fit 5 Pro, uno de los smartwatch más interesantes en los que va de año. Su precio es de 299 euros, y no viene solo.

Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 Pro

Hoy en Amazon — 299,00 MediaMarkt (sin auriculares) — 299,00 El Corte Inglés (sin auriculares) — 299,00 Huawei (sin auriculares) — 299,00
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Un smartwatch que recomendaríamos a cualquier persona

Huawei Watch Fit 5 Pro Amazon

El Huawei Watch Fit 5 Pro es un smartwatch que nos ha resultado muy atractivo, y no por el diseño precisamente (aunque también). Es un buen reloj que ha llegado bajo una promoción bastante interesante: en tiendas como Amazon se puede comprar por 299 euros en lugar de 298,98 euros (es dos céntimos más caro), y te llevas unos auriculares Huawei FreeBuds SE 4.

Si es el smartwatch que recomendaríamos a cualquier persona es básicamente porque su relación calidad-precio es excelente. Hablamos de un reloj que ha ido evolucionando con cada generación hasta la actual, supliendo ciertas carencias como los pagos (sí, por fin se puede pagar con este reloj).

Su batería también está a la altura entregando cifras de aproximadamente unos nueve o diez días, y es gracias a que la batería es de silicio-carbono. Y si hablamos de puntos positivos, no podemos olvidarnos de su pantalla con brillo máximo de 3.000 nits, que verás a la perfección incluso en exteriores.

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 LO MEJOR

  • Su batería: ofrece autonomías de aproximadamente nueve o diez días.
  • Sus sensores: cuenta con sensor de ritmo cardíaco, de temperatura de la piel, electrocardiograma, SpO2 y mucho más.
  • Es muy cómodo.

❌ LO PEOR

  • Su asistente no es de los mejores precisamente.
  • Su precio sigue siendo elevado, al menos si no buscas unos auriculares.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas uno de los mejores smartwatch en lo que va de año, y además también quieres estrenar unos nuevos auriculares.

⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres ningunos auriculares, ya que el reloj irá bajando de precio con el tiempo.
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