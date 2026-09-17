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Hoy en Lidl el sillón gamer con respaldo ajustable que se puede plegar para guardarlo en el armario o debajo de la cama

Un sillón para relajarse a la hora de jugar, ver películas o leer

Lidl
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Alberto García

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Lidl tiene un enorme surtido de productos en su sección Bazar, y los va renovando prácticamente cada semana. Ahora mismo tiene en su tienda online un atractivo sillón gamer de Trust con diseño de Superman que, por los 89,99 euros que cuesta, es ideal para relajarse mientras jugamos o hacemos otra actividad.

Como alternativa, si buscas un sillón con un diseño similar, pero que ocupe menos espacio, Amazon tiene un sillón de la marca BonBibo que tiene un precio de 69,99 euros. Es más delgado, lo que permite que se pueda guardar tras una puerta. Lo malo es que no se pliega por la mitad, simplemente se puede regular su inclinación hasta cierto punto.

Sillón de la marca BonVivo

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Un sillón para jugar, leer o ver películas y series

Sillon Gamer Trust

¿Qué es lo que destaca en este sillón gamer? En primer lugar, se trata de un sillón que se puede plegar, lo que resulta útil para poder guardarlo cómodamente y en segundos, ya sea dentro de un armario, tras una puerta o incluso debajo de la cama. Así no lo tendremos ocupando espacio en la habitación donde queramos utilizarlo.

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Incluye un reposacabezas para que tengamos una postura cómoda y, según comenta la propia tienda de Lidl, el acolchado es suave y mullido. Además, cuenta con un respaldo ajustable de entre 90 y 180 grados para crear el ángulo que más se ajuste a lo que queramos. Cabe destacar, además, que viene con una estructura de metal con capacidad de carga de hasta 125 kg.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Sillón Gamer de Trust hoy

 LO MEJOR

  • Se puede plegar para guardar el sillón de forma más cómoda.
  • Se puede regular la inclinación.
  • Viene con una estructura de metal para mantener la inclinación.

❌ LO PEOR

  • Podrás tener una mejor o peor experiencia al ver la tele dependiendo de su altura.
  • Solo está disponible en la tienda online de Lidl.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un sillón para jugar a la consola, ver películas o leer y no tienes mucho espacio en casa.

⛔ NO LO COMPRES SI... No vas a aprovechar que se puede plegar para guardarlo, ya que en este caso es posible que te interese más un sillón o un sofá.

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Imágenes | Lidl, Compradicción, Trust

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