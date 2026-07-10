Hoy en Amazon, chollo de MSI: este portátil con 32 GB de RAM, NVIDIA RTX 5080 y descuentazo que está volando

Proceder a la compra de hardware, en los últimos meses, es darnos de frente con una dura realidad: todo está carísimo y, en muchos casos, ni siquiera hay stock disponible. Con mención especial a la memoria RAM y los SSD, dos componentes que están sufriendo especialmente la crisis de precios en el sector que lleva acompañándonos desde finales de 2025.
MSI Vector 16 HX AI - Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5080, 32GB, 1TB SSD
Sin embargo, mientras teléfonos móviles, buena parte del catálogo de Apple, videoconsolas y mil dispositivos más se ven afectados por dicha crisis, en portátiles (incluso gaming) seguimos viendo muy buenos precios actualmente. Un salvavidas que nos permite renovar hardware en pleno temporal de precios sin pagar un sobrecoste inasumible en muchos casos para el bolsillo. Este portátil MSI rebajado a 1.899 euros, ideal para jugar o tareas exigentes, es buen ejemplo de ello.
Con una de las mejores tarjetas gráficas, un Intel Core Ultra 9 muy potente y mucha RAM
Es en Amazon donde encontramos este chollo en forma de portátil gaming de gama alta rebajado. No porque tenga un precio bajísimo (sus 1.899 euros siguen siendo un desembolso importante), sino porque se trata de un mínimo histórico y un importe que no está nada mal si tenemos en cuenta lo que encierra. Eso sí, ojo a su stock: deberíamos darnos prisa si nos queremos hacer con él porque apenas quedan unas pocas unidades disponibles.
Si buscamos un buen equipo, potente, completo, a buen precio y que no necesite actualizarse a corto plazo, entonces el MSI Vector 16 HX AI en su configuración A2XWIG-628XES es una genial opción de compra. Encierra unos componentes con los que jugar a lo que queramos a más de 60 FPS en calidad ultra, gracias en gran medida a su compatibilidad con las versiones más recientes del DLSS de NVIDIA. Además, tiene potencia de sobra para cualquier tarea exigente que necesitemos, más allá del gaming.
Encierra una NVIDIA RTX 5080, de las GPU más potentes en el terreno de portátiles (y también de escritorio) de 2026. También una CPU Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD. Todo ello, acompañado por una pantalla de 16 pulgadas con resolución Quad HD, panel IPS y una tasa de refresco de 240 Hz con la que exprimir ese hardware. Sólo se echa en falta el sistema operativo, que no lo incluye. Aunque instalar Windows 11 es muy sencillo siguiendo estos pasos.
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⚡ EN RESUMEN: MSI Vector 16 HX AI
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... necesitas un equipo potente y quieres ahorrarte un pellizco en plena crisis del sector
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⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a jugar ni necesitas la potencia de su combo de Core Ultra 9 y RTX 5080 para otras tareas
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