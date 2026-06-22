Hoy en Amazon, 32 GB de RAM, RTX 5070 y más, a precio mínimo: así es el chollo del día en portátiles gaming antes del Prime Day

En apenas unas horas dará su pistoletazo de salida una nueva edición del Prime Day de Amazon: cuatro jornadas de descuentazos en todo tipo de dispositivos, exclusivos para miembros Prime, que podemos aprovechar para ahorrarnos un pellizco en la compra de teléfonos móviles, accesorios, ordenadores, hardware, portátiles y mucho más. Pero incluso antes, hoy mismo, tenemos disponible un chollo difícil de dejar escapar: Asus TUF A16, por 1.302,29 euros.

Equipazo para jugar o cualquier otra tarea exigente que necesitemos

Entre el 23 y el 26 de junio, si somos miembros Prime, podremos acceder a buenas ofertas en (entre otras cosas) portátiles gaming en Amazon. Un excelente modo de capear el temporal de sobreprecios que llevamos viendo meses, debido a la escasez de RAM y otros componentes para el mercado doméstico. Pero sin necesidad de estar suscritos a Amazon Prime ni esperar a mañana, ahora podemos conseguir este portátil gaming de Asus a su precio más bajo hasta la fecha.

Por apenas 1.300 euros, el Asus TUF A16 FA608UP-QT006 se antoja una genial compra si tenemos en cuenta el hardware que encierra y, sobre todo, como decimos, el contexto actual.

Se trata de un equipo ideal para jugar con una buena experiencia y 60 FPS estables o más en calidad alta. Gracias, en gran medida, a su compatibilidad con las versiones más recientes del DLSS. Pero además, es también perfecto para trabajar, editar vídeo o fotografía y, en general, cualquier tarea exigente que necesitemos.

Concretamente, este Asus TUF encierra una NVIDIA RTX 5070, el AMD Ryzen 7 260, nada menos que 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD. A destacar, sobre todo, esta configuración de memoria en los tiempos que corren. Todo ello, acompañado por una pantalla de 16 pulgadas ligeramente superior a la mayoría de portátiles, que rondan las 15,6, con panel 1440p y 165 Hz. Sólo echamos en falta el sistema operativo, cuya instalación correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta Asus TUF A16 hoy ✅ LO MEJOR Una relación calidad precio muy buena , con una de las mejores GPU de la actual generación

, con una de las mejores GPU de la actual generación 32 GB de memoria RAM que, por separado, sale muy cara ❌ LO PEOR Supera los 1.000 euros incluso rebajado, una barrera que no todos los compradores están dispuestos a superar

incluso rebajado, una barrera que no todos los compradores están dispuestos a superar Viene sin sistema operativo, de modo que tendremos que instalarlo nosotros 💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil (para jugar o no) con mucha RAM y no quieres pagar un ojo de la cara ⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a sacarle el máximo partido a esa tarjeta gráfica

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