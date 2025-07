Hace cinco meses di el salto de Windows a MacOS. Ojalá alguien me hubiese recomendado estos accesorios para mi Mac Mini

He crecido rodeado de ordenadores con Windows y en mi casa no había entrado un ordenador de Apple hasta hace tan sólo cinco meses. Di el salto más por necesidad que por gusto —las actualizaciones de Windows me estaban dejando el ordenador como un pisapapeles— y compré el Mac mini M4 únicamente para trabajar. Cambiar de Windows a macOS sin morir en el intento es posible y a día de hoy puedo decir que no hay marcha atrás: me quedo en Apple.

Pero seamos claros, dar el salto de un sistema operativo a otro no lleva mucho tiempo, ni siquiera adaptarse —yo tardé un par de días—. Pero sí que puede haber cierta complicaciones, sobre todo en lo relativo a los puertos porque sólo incluye Thunderbolt. Por ello, en este artículo he reunido cinco dispositivos y accesorios que me hubiesen venido muy bien al dar el cambio y que mayoritariamente están de oferta en el Prime Day de Amazon. Algunos ya los tengo y otros están en mi lista de pendientes.

Yo compré el Mac mini M4 de 256 GB sabiendo que pronto Satechi lanzaría su soporte hub para este modelo (ahora cuesta 84,19 euros), y lo hice porque el accesorio permite, entre otras muchas cosas, extraer una tapa en la parte inferior para colocarle un SSD NVMe (como el WD_BLACK SN850X), ahorrando así algo de dinero para no tener que comprar configuraciones más altas del Mac, que tienen precios algo desorbitados.

Pero también soluciona el problema de encendido y apagado del Mac. Para encender el Mac, hay que levantar el ordenador porque el botón se encuentra en la parte inferior; el accesorio cuenta con una pequeña abertura para que podamos pulsarlo cómodamente. Además, el soporte hub mantiene la refrigeración del ordenador y viene con varios puertos: dos USB-A 3.2 (10 Gbps), un USB-A 2.0 (480 Mbps) y un lector de tarjetas SD UHS-II (hasta 312 Mbps).

Hub de Satechi

Si no tienes el Mac mini M4 o simplemente no quieres gastarte tanto dinero en el soporte hub de Satechi, también podemos recurrir a los hub. Yo, hasta el momento, es lo que he utilizado para poder conectar mis periféricos que tienen cables USB-A. Este hub de Satechi tiene una buena relación calidad-precio, ya que cuesta 31,99 euros y viene con ciertas particularidades.

Este accesorio es interesante para Mac mini y también para iMac, pero lo es más para un MacBook debido a su diseño compacto. Está construido en aluminio y viene con tres puertos USB-A 3.0 y con dos lectores de tarjetas, uno para SD y otro para microSD.

Adaptador Ugreen USB-C a HDMI

Cuando iba a comprar el Mac mini M4 me pregunté: ¿cómo conecto mi segundo monitor si sólo viene con un puerto HDMI? Sí, sé que hay cables para ello, pero quería conectarle uno de los que ya tenía por casa, porque tengo muchos y quería darles uso. Para ello compré el adaptador Ugreen USB-C a HDMI y va a las mil maravillas. Y cuesta sólo 12,10 euros.

Se trata de un adaptador que presenta una buena construcción —realmente se siente de calidad—. Sí que es cierto que se calienta un poco, pero tampoco demasiado. No se trata de un simple adaptador, sino que viene con un pequeño cable, algo que a mí me ha servido porque el monitor lo tenía un poco alejado del Mac y el cable HDMI no llegaba bien —un extremo se quedaba parcialmente doblado—.

Adaptador Ugreen USB-C a USB

Si no quieres ni un soporte hub, ni un simple hub, algo que te puede venir muy bien al cambiar de Windows a MacOS es el adaptador Ugreen USB-C a USB, que tiene un precio de 6,40 euros. Yo de vez en cuando utilizo uno de ellos y funciona muy bien, mejor que otros de "marca blanca" que fallan cada dos por tres, haciendo que se desconecten mis periféricos.

Realmente se trata de un pack que viene con dos adaptadores. Funciona especialmente en Mac, pero cabe mencionar que también se puede utilizar sin ningún problema en iPhone siempre y cuando cuente con un puerto USB-C, y no Lightning. Así, se le pueden conectar otros accesorios como un ratón o un teclado.

Logitech MX Vertical

Un año antes de comprar el Mac mini M4, me compré el ratón Logitech MX Vertical y lo cierto es que me ha servido mucho para dar el cambio de Windows a MacOS. Básicamente porque permite conectarse a varios dispositivos a la vez, por lo que pude ir alternando a la hora de pasar los archivos y de adaptarme al sistema operativo de Apple —algunos programas los utilizaba en el ordenador con Windows y el resto en el Mac, así pude ir adaptándome poco a poco—.

No está entre las ofertas del Prime Day, pero yo pagué más de 70 euros por él y ahora está rebajado por 56,61 euros. Es un ratón superútil: es muy cómodo y la batería dura una barbaridad, se puede programar el botón superior (inicialmente es para ajustar el DPI, pero yo lo tengo con la tecla SUPR) y es vertical, que para los que solemos trabajar en ordenador, viene muy bien para aliviar ciertas molestas en la muñeca y articulaciones. De hecho, lo compré por ese mismo motivo y me ha ido muy bien.

Imágenes | Satechi, Ugreen, Logitech

