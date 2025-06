Estoy tan contento con el Mac mini M4 que (casi) he convencido a mi padre para que se lo compre aprovechando su nueva oferta

Hace unas semanas comenté que mi padre está buscando un mini PC que no sea demasiado caro —y que sea bueno, claro—. Le he ido aconsejando algunos modelos que tienen una buena relación calidad-precio, pero sobre todo le he recomendado el Mac mini M4. Aunque su presupuesto es de unos 300 euros aproximadamente, poco a poco le he ido convenciendo de lo mucho que puede ofrecer el ordenador de Apple. Ahora que ha vuelto a bajar a 599 euros —precio mínimo de PcComponentes—, es una compra que se la recomiendo tanto a mi padre como a cualquier persona que busque un equipo para estudiar o trabajar.

El Mac mini M4 vuelve a bajar al precio mínimo de PcComponentes

Llevo ya unos cuantos meses con el Mac mini M4 y me sigue sorprendiendo que ofrezca una gran experiencia teniendo en cuenta el tamaño que tiene. Apple puso un precio oficial muy ajustado y con las continuas ofertas que hemos ido viendo desde el lanzamiento ha ido ganando más peso su relación calidad-precio.

El Mac mini M4 cabe en la palma de mi mano. Sorprende que sea tan pequeño, pero también sorprende que no haga nada de ruido incluso al realizar muchas tareas simultáneamente. En mi caso utilizo varios navegadores, unas 15 o 20 pestañas en total, un editor de imágenes y varias apps. Va como la seda.

Y eso es principalmente porque viene con el chip M4, ofreciendo de esta forma un excelente rendimiento. Además, este chip lo convierte en un dispositivo compatible con Apple Intelligence, aunque personalmente no he utilizado demasiado las funciones de inteligencia artificial de Apple.

El ordenador viene con un total de cinco puertos Thunderbolt, quizás la barrera más grande para un usuario que viene de Windows y que quiere utilizar periféricos con puertos USB-A (hay muchos adaptadores para poder hacerlo). Y digo que esa es quizás la mayor barrera porque el sistema operativo, aunque es muy diferente a Windows, es bastante intuitivo. Yo llevaba más de 20 años utilizando equipos con Windows y me ha costado un par de días adaptarme a macOS.

