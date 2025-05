Mi padre quiere un mini PC muy bueno y muy barato. Este es, de momento, el que le voy a aconsejar comprar

Hace unos días mi padre me llamó para comentarme que quiere comprar un mini PC. En palabras textuales, me dijo que quiere uno "muy bueno y muy barato", por lo que durante estos días he estado viendo qué modelo puedo aconsejarle teniendo en cuenta que el límite de precio está en los 300 euros.

Vaya por delante que he barajado muchas opciones, pero sobre todo aquellas de marcas que son relativamente conocidas y que, al menos, cuenten con un mínimo de valoraciones para saber realmente cómo es dicho mini PC. Entre todos ellos hay uno que ya tengo en el radar y que cumple con todo ello: el Blackview MP100.

Tiene 129 opiniones (valoración media de 4,5 estrellas sobre cinco) y cuesta 359 euros, pero en PcComponentes ha bajado hasta los 299 euros, por lo que se queda justo en el límite de precio.

Un mini PC con una configuración interesante por menos de 300 euros

Evidentemente, el uso que le quiere dar mi padre es ver contenido multimedia —mayoritariamente de YouTube y no tanto de apps de streaming—, navegar por Internet y, muy de vez en cuando, editar algún que otro vídeo sin mayores complicaciones. Aquí puedo recomendarle otros mini PCs más económicos, pero no quiero que le pase lo mismo que con otros ordenadores con configuraciones mucho más básicas que han llegado a durarle poco tiempo.

¿Por qué me ha interesado el Blackview MP100? Principalmente por el precio, pero también por su configuración. Hablamos de un mini PC que monta un procesador AMD Ryzen 7 5825U junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Mi padre, que no ha tenido nunca un ordenador con SSD —ni con una configuración similar—, va a notar mucho el cambio con respecto a un HDD, porque las diferencias son notables.

También me interesa su "portabilidad". Se trata de un ordenador mucho más pequeño que uno de sobremesa, por lo que puede utilizarlo en su escritorio o en el salón sin demasiadas complicaciones más allá de ir cambiando los cables de sitio. Que tenga conectividad Bluetooth y WiFi también es un plus, por lo que no debe comprar (o conectar los de su anterior ordenador) ningún dongle. Además, viene con Windows 11 Pro, por lo tanto tampoco se debe preocupar de instalarle él mismo el sistema operativo.

En definitiva, el Blackview MP100 me parece un mini PC muy completo para el uso que le daría mi padre. Quizás sea demasiado completo, pero teniendo en cuenta su precio puede ser una muy buena opción de compra. Por supuesto, barajaré más opciones, pero desde ya mismo este y será uno de los que tendré en el radar.

