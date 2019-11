Guía de compras de mini PCs: en qué fijarse a la hora de comprar y modelos destacados

Si la idea es usarlo como centro multimedia , nos interesa un equipo con suficiente almacenamiento para guardar nuestro contenido (a no ser que optemos por el streaming), opciones de sonido y gráficas decentes y suficientes puertos para transferir contenido de otros dispositivos.

Puede que no tengamos claro el uso del ordenador, en ese caso mejor elegir un equipo versátil. A no ser que estemos muy limitados de presupuesto y/o no vayamos a exigirle demasiado, mejor decantarse por procesadores como los Ryzen o Core, 8GB de RAM como punto de partida y opciones de almacenamiento SSD o HDD.