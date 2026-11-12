Este teclado mecánico fue galardonado por PcComponentes. Renuncia a su pad numérico, pero no a una buena oferta

Que se acerca el Black Friday es algo que nos están dejando muy claro las tiendas, y es que gran parte de ellas han comenzado a lanzar sus campañas previas. PcComponentes mismamente ha publicado un enorme surtido de ofertas en periféricos de ordenador, y si estabas buscando un buen teclado mecánico, ojo con el Newskill Pyros Pro que se encuentra por 59,95 euros (antes 96,95 euros) en sus dos colores en blanco o negro.

Un teclado compacto y con buena conectividad

El Newskill Pyros Pro es un teclado que, tal y como menciona la mismísima tienda, fue galardonado con la plata a mejor periférico gaming el año pasado en los premios PcComponentes. Se trata de un modelo mecánico con formato 75%, por lo que no incluye todas las teclas que vemos en los teclados completos. En este caso, por ejemplo, no tenemos pad numérico.

Lo que sí tenemos es un layout en Español al contar con la tecla "Ñ", muy importante si vamos a escribir mucho texto. Permite cambiar las teclas fácilmente (hotswap) y se conecta a los dispositivos a través de cable, por 2.4G inalámbrico o mediante Bluetooth, lo que nos sea mucho más cómodo.

En la parte superior derecha tenemos una rueda multimedia para ajustar el volumen, bajo las teclas tenemos iluminación RGB personalizable y viene con switches Outemu Red de tipo lineal para una experiencia de escritura y juego suave. Además, también cabe mencionar que las teclas que vienen con el teclado tienen impresión láser, por lo que solo se ilumina la base de cada tecla.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Newskill Pyros Pro hoy ✅ LO MEJOR Triple conexión : por cable, 2.4G inalámbrico y Bluetooth.

: por cable, 2.4G inalámbrico y Bluetooth. La rueda multimedia es muy útil .

. Tiene layout en Español. ❌ LO PEOR Las teclas están impresas, por lo que únicamente se iluminan por debajo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teclado mecánico económico que esté orientado tanto a la escritura como al gaming. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles utilizar mucho el pad numérico, ya que este es un teclado que no lo incluye.

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Imágenes | Newskill

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