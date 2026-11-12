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Este teclado mecánico fue galardonado por PcComponentes. Renuncia a su pad numérico, pero no a una buena oferta

Una oferta que se adelanta al Black Friday ofreciendo disponibilidad en los dos colores de teclado

Newskill Pyros Pro
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Alberto García

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Que se acerca el Black Friday es algo que nos están dejando muy claro las tiendas, y es que gran parte de ellas han comenzado a lanzar sus campañas previas. PcComponentes mismamente ha publicado un enorme surtido de ofertas en periféricos de ordenador, y si estabas buscando un buen teclado mecánico, ojo con el Newskill Pyros Pro que se encuentra por 59,95 euros (antes 96,95 euros) en sus dos colores en blanco o negro.

Newskill Pyros Pro

Newskill Pyros Pro

PVP en PcComponentes — 59,95 Amazon — 59,95 MediaMarkt — 86,99 El Corte Inglés — 96,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un teclado compacto y con buena conectividad

Newskill Pyros Pro Pccomponentes

El Newskill Pyros Pro es un teclado que, tal y como menciona la mismísima tienda, fue galardonado con la plata a mejor periférico gaming el año pasado en los premios PcComponentes. Se trata de un modelo mecánico con formato 75%, por lo que no incluye todas las teclas que vemos en los teclados completos. En este caso, por ejemplo, no tenemos pad numérico.

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Lo que sí tenemos es un layout en Español al contar con la tecla "Ñ", muy importante si vamos a escribir mucho texto. Permite cambiar las teclas fácilmente (hotswap) y se conecta a los dispositivos a través de cable, por 2.4G inalámbrico o mediante Bluetooth, lo que nos sea mucho más cómodo.

En la parte superior derecha tenemos una rueda multimedia para ajustar el volumen, bajo las teclas tenemos iluminación RGB personalizable y viene con switches Outemu Red de tipo lineal para una experiencia de escritura y juego suave. Además, también cabe mencionar que las teclas que vienen con el teclado tienen impresión láser, por lo que solo se ilumina la base de cada tecla.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Newskill Pyros Pro hoy

 LO MEJOR

  • Triple conexión: por cable, 2.4G inalámbrico y Bluetooth.
  • La rueda multimedia es muy útil.
  • Tiene layout en Español.

❌ LO PEOR

  • Las teclas están impresas, por lo que únicamente se iluminan por debajo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teclado mecánico económico que esté orientado tanto a la escritura como al gaming.

⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles utilizar mucho el pad numérico, ya que este es un teclado que no lo incluye.

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