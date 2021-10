Este portátil ASUS de 14" con Ryzen 7 y 512 GB SSD para ofimática, estudiantes y uso doméstico roza su mínimo en Amazon: 499 euros

Si buscas un ordenador portátil con la potencia suficiente para ofrecer un buen rendimiento en tareas de ofimática, relacionadas con el estudio y el ámbito doméstico en general, el ASUS M415DA-EK337 está de oferta en Amazon a 499 euros, prácticamente su precio mínimo histórico en la plataforma.

Comprar el ordenador portátil ASUS M415DA-EK337 al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 549 euros, aunque ha llegado a estar a 655 euros en la plataforma, el ordenador portátil ASUS M415DA-EK337 se puede adquirir ahora mismo en Amazon al precio 499 euros. Se podría decir que es su precio mínimo histórico (la diferencia es de un euro).

ASUS M415DA-EK337 - Portátil 14" Full HD (Ryzen 7 3700U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon RX Vega 10, Sin Sistema Operativo) Gris Pizarra - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 499,00€ PVP en PcComponentes por 599,00€

Este ordenador portátil de ASUS está pensado para un uso no muy exigente porque no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, por lo que no es el más indicado para jugar ni tampoco usar software de edición de vídeo o diseño, sino que está dirigido más al ámbito doméstico/estudiantes y teletrabajo con tareas de ofimática, principalmente.

Cuenta con una pantalla de 14" con resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) y 60 Hz de tasa de refresco cuyo brillo es de 220 nits y es antirreflejos. Este tipo de paneles no tiene la mejor reproducción de color (45% NTSC); como hemos comentado, no está pensado para tareas de diseño. Tiene altavoces estéreo y webcam con resolución VGA (640 x 480 píxeles). Si se van a realizar videollamadas habitualmente, es recomendable adquirir una cámara web externa con mejor calidad.

Integra el procesador AMD Ryzen 7 3700U acompañado de 8 GB de memoria RAM. Uno de sus puntos fuertes son los 512 GB de almacenamiento interno SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 para gozar de unas velocidades de transferencia superiores. Dispone de conexión Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.1. Viene sin sistema operativo preinstalado, por lo que es el usuario el que decide si quiere comprar una licencia de Windows 10 o usar una distribución GNU/Linux.

