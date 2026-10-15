Por primera vez en mucho tiempo, Marvel recupera el beneplácito de los espectadores: su nueva serie tiene puntuaciones estupendas

'VisionQuest' ha llegado a Disney+ el 14 de octubre con dos episodios y un sello que Marvel hace tiempo que no tiene garantizado solo presumiendo de franquicia y legado: el de Certified Fresh en Rotten Tomatoes, con más un 81% de críticas favorables de los profesionales y un 86% del público. Parece que tenemos entre manos la mejor serie Marvel en años, y podemos esperar los seis capítulos restantes con cadencia semanal hasta el 11 de noviembre.

Hace tres años, el estudio abría 'Invasión secreta' con una cabecera generada con inteligencia artificial, Bob Iger admitía que tanta serie había diluido el foco de Marvel y para solventarlo prometían rodar pilotos y fichar showrunners de verdad, una figura que sus series nunca habían tenido. 'VisionQuest' es la primera prueba de que aquella decisión funciona, porque hay alguien al volante: Terry Matalas, uno de los creadores de '12 Monos' y responsable de la tercera temporada de 'Star Trek: Picard'.

'VisionQuest' cierra la trilogía de 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Agatha, ¿quién si no?’ con la mejor idea de las tres. La Visión blanca que salía volando al final de la primera serie vive escondido y con la cabeza llena de inquilinos: J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. y Ultrón, las inteligencias artificiales que fabricó Tony Stark, que conversan con él con cara y cuerpos. James Spader se lleva la mejor parte, porque once años después de ‘Vengadores: La era de Ultrón' interpreta por primera vez a Ultrón con su propio rostro.

Paul Bettany ha contado que la serie va de padres e hijos y del trauma que pasa de una generación a otra, y algo hay para desenterradores de lore oculto: un chaval llamado Tommy, con todas las papeletas para ser aquel gemelo de 'Wandavision', le acompaña en la huida cuando alguien pone precio a su cabeza. Marvel ha tardado más de cinco años en devolver a la Visión blanca a la pantalla, y lo hace con una historia sobre una máquina que intenta averiguar quién es realmente. Veremos si aparte de la redención del héroe artificial tenemos la de alguien más.

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