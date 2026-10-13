Si te gustó 'La Odisea', tienes en streaming otra película de Matt Damon con armadura que nadie vio en su estreno en 2021

Matt Damon lleva desde julio en los cines como el Ulises de La Odisea, que ya es la película IMAX más taquillera de la historia. Pero si antes de la llegada a streaming de la épica apuesta de Nolan, quieres más Damon de época, en Prime Video, Disney+ y Movistar Plus puedes encontrar 'El último duelo', la película que rodó con Ridley Scott en 2021 y que casi nadie fue a ver: recaudó solo 30,5 millones de dólares en todo el mundo, aunque ese mismo año apareció en numerosas listas de las mejores películas de la temporada.

La película adapta el ensayo de Eric Jager sobre un caso real que acabó en duelo judicial en el París de 1386: Marguerite de Carrouges acusa de violación a Jacques Le Gris (Adam Driver), antiguo compañero de armas de su marido, el caballero Jean de Carrouges, interpretado por Damon. Y aunque parece que estamos ante una película de caballeros buscando venganza, esa es justo la lectura que la película desmonta: Scott cuenta la historia tres veces, una por cada protagonista. Damon y Ben Affleck, que no firmaban un guion juntos desde 'El indomable Will Hunting', escribieron los capítulos de los hombres; el de ella es de Nicole Holofcener.

El resultado no cautivó al público, pese a su indiscutible calidad: en Estados Unidos solo quedó en el quinto puesto el fin de semana de estreno, con 4,76 millones de dólares. Ese mismo fin de semana, 'Halloween Kills' recaudó 49,4 millones, y 'Sin tiempo para morir' aguantaba en segundo lugar ya en su segunda semana. En España, donde se estrenó el 29 de octubre, no pasó de 2,1 millones de dólares, y el 15 de diciembre ya estaba en Disney+. Ridley Scott culpó del fracaso a los millennials y a sus "putos móviles".

Lo interesante es que estamos ante una película que funciona casi como reflejo opuesto a 'La Odisea'. Damon para Nolan compone un Ulises que carga con la culpa de sus decisiones, y ese profundo sentido moral es muy distinto en el mundo que describe 'El último duelo', lleno de medias verdades. Una película que mereció mejor suerte no solo por su interesante guión a seis manos, sino por secuencias como el duelo final, primero a caballo y luego a pie sobre el barro, de lo mejor que ha rodado Scott en los últimos años.

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