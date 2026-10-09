Es una de las series de ciencia ficción más agresivas y visionarias de los últimos años, y ha llegado íntegra a Netflix

Hay una escena en la primera secuela de 'La Purga', 'Anarchy', que resume bien los hallazgos de la saga entera: un anciano enfermo deja una nota a su hija y a su nieta en la que dice que se ha vendido a una familia rica para que lo maten a cambio de 100.000 dólares para ellas. Los verdugos lo esperan de etiqueta, con el suelo forrado de plástico para no mancharlo. Más tarde veremos cómo otros ricos pujan en una gala por personas a las que cazar. Es decir, puro espíritu de serie B de brocha gorda, nada sutil pero con las garras y el veneno bien visibles.

A esta saga se le pueden echar muchas cosas en cara, pero desde luego no que no enseñe los colmillos desde el principio: es un análisis perfecto de cómo un país convierte la violencia en trámite administrativo. En Netflix acaba de aterrizar la fraanquicia completa, así que puedes comprobar por ti mismo si desde la original de 2013 ha perdido algo de filo. A la inicial se suman la mencionada 'Anarchy', 'Election', 'La primera purga' y 'La purga infinita', ya de 2021. Lo único que se echa en falta es la estimable serie de televisión de dos temporadas, disponible actualmente en AMC.

Blumhouse produjo en 2013 la primera por 3 millones de dólares, y acabó recaudando 89 en todo el mundo. La premisa, puro concepto de ciencia ficción peleona, cabía en una sola línea: durante doce horas al año, cualquier crimen, asesinato incluido, es legal. Pero después de la primera entrega, una home invasion altamente efectiva, lo jugoso llegó con la segunda, cuando el guionista de toda la franquicia, James DeMonaco, se fijó en quién acababa pagando los desmanes de esa noche: los pobres.

Después de la inicial, cada entrega afinó la puntería. 'Election' salió con el lema "Keep America Great" en sus carteles; meses después, Donald Trump usó su 'Make America Great Again'. La película le devolvió el favor dos años más tarde, cuando 'La primera purga' se promocionó con una gorra roja que imitaba la de su campaña. Y en 'La purga infinita' una pareja mexicana que ha cruzado a Texas acaba huyendo hacia el sur, cuando México y Canadá abren el paso durante seis horas para acoger a refugiados estadounidenses.

La última imagen de la saga es un campamento de refugiados en el lado mexicano de la frontera, lleno de estadounidenses que escuchan en las noticias que más de dos millones de compatriotas ya han cruzado al otro lado. Escalofriantemente veraz

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