Nvidia se ha propuesto diversificar su apuesta por la IA: ha donado 250 millones de dólares a Reino Unido y más de 2.000 millones en Europa

Nvidia quiere echar sus huevos de la IA en todas las cestas posibles. El último ejemplo ha ocurrido esta misma semana, donde su CEO, Jensen Huang, anunció una donación de capacidad de cálculo valorada en unos 250 millones de dólares al Reino Unido, junto a un plan de inversión de 2.000 millones de dólares para Europa.

Reino Unido. Nvidia afirma que donará 50 millones de dólares al año en acceso a capacidad de cálculo durante cinco años (250 millones de dólares en total). La idea es que este dinero sirva como respaldo en la investigación sobre la seguridad y protección de los agentes de IA. Según el comunicado de la empresa, una parte se destinará al laboratorio BOLD de Oxford, al laboratorio SOFAIR y al Imperial College de Londres.

Nvidia señala que la capacidad de cálculo se alojará en el Reino Unido a través de socios locales en la nube, aunque los proveedores, la arquitectura técnica y las condiciones comerciales aún están por acordar.

Europa. Por otro lado, Huang anunció 2.000 millones de dólares en inversiones europeas durante una gira que incluyó un encuentro con el Primer Ministro de Francia, Emmanuel Macron, según comparten desde Bloomberg. Esta cifra se suma a los 8.000 millones de dólares que Nvidia ha invertido en el continente durante el último año, de acuerdo con Huang. Parte de este nuevo capital se destina a empresas emergentes francesas, como Doctolib, Genesis AI, Pigment y Entalpic. Aquí se engloban empresas dentro del sector sanitario, robótica, software empresarial e investigación de materiales.

Huang también defendía los modelos abiertos como vía para que Europa alcance a Estados Unidos. “Los modelos abiertos son importantes porque se pueden personalizar para los idiomas y para vuestra propia soberanía”, declaraba. Nvidia ya ha respaldado a Mistral AI, que también suministra chips para sus centros de datos.

UN VISTAZO A...

Entre líneas. La investigación sobre la seguridad de los agentes requiere grandes cantidades de potencia de cálculo, y Nvidia la proporcionará a través de sus propios socios en la nube y utilizando su propia tecnología. La empresa afirma que en este trabajo se utilizarán su software y diseños OpenShell y Sentry, según su comunicado. Las empresas emergentes europeas también dependen en gran medida de su hardware, así que no se trata de una obra benéfica en el sentido estricto, ya que cada proyecto acabaría generando más demanda para sus chips.

Tiene sentido además el momento en el que se han realizado estas inversiones, pues cada vez existe más preocupación sobre la seguridad de los modelos de IA y los agentes autónomos, después de casos tan sonados como el ataque e irrupción de varios agentes de OpenAI y Anthropic a servicios como Hugging Face y a webs gubernamentales. Ahora hay dos bandos: los que opinan que las propias empresas pueden autorregularse (Huang, Zuckerberg o la propia Administración Trump entran en este equipo), y los que piensan que el desarrollo de la IA debería frenarse y contar con evaluadores externos (Anthropic, OpenAI y varias personalidades de Google DeepMind, entre otros). Claro, el tema está en que si China no frena, EEUU no va a ser menos.

El papel de Reino Unido. Gran Bretaña no cuenta con ningún desarrollador importante de IA propio, pero aspira a desempeñar un papel de liderazgo en la evaluación y gestión de los riesgos de la IA, en parte a través de su Instituto de Seguridad de la IA. Kanishka Narayan, ministro de IA del Reino Unido, calificaba la donación como una “muestra de confianza” en la investigación de la IA en el país, según cuenta The Guardian.

Imagen de portada | Nvidia

En Xataka | China ya tiene un prototipo propio de una fuente de luz UVE para fabricar chips de vanguardia